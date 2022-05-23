https://arabic.sputniknews.com/20220523/مبابي-يكشف-كواليس-قرار-التجديد-مع-سان-جيرمان-وموقفه-من-إمكانية-انتقاله-لريال-مدريد-بعد-ثلاث-سنوات-1062626247.html
مبابي يكشف كواليس قرار التجديد مع سان جيرمان وموقفه من إمكانية انتقاله لريال مدريد بعد ثلاث سنوات
مبابي يكشف كواليس قرار التجديد مع سان جيرمان وموقفه من إمكانية انتقاله لريال مدريد بعد ثلاث سنوات
كشف نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، اليوم الاثنين، كواليس اتخاذه قرار التجديد مع النادي، ورفض عرض ريال مدريد الذي حاول ضمه خلال فترة الانتقالات... 23.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-23T15:31+0000
2022-05-23T15:31+0000
2022-05-23T15:31+0000
نادي باريس سان جيرمان
أخبار نادي ريال مدريد
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وقال مبابي، في مؤتمر صحفي، "لم أكن أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لمغادرة فرنسا، البلد الذي نشأت فيه، أنا فرنسي ولهذا كنت أرغب في البقاء هنا، أنا سعيد بقراري".وسئل عن إمكانية اللعب لريال مدريد بعد نهاية تعاقد مع باريس سان جيرمان وقال: "لا أحب الحديث عن المستقبل ولا أرغب في التفكير بذلك الآن".وعن إمكانية نهاية حلم طفولته باللعب لريال مدريد قال مبابي: ”لقد تعلمت أن أتطلع إلى الأمام، منذ عام لم أكن أعتقد أنني سأكون هنا أمامكم، لقد اتخذت الخيار الأفضل بالنسبة لي، أنا حقا أركز على هذا مشروع جديد وهذا العصر الجديد، في المستقبل لا أعرف أين سأكون".وفي كلمة لجماهير ريال مدريد قال مبابي: "لقد تقبلوني دائما كواحد منهم ولهذا أنا ممتن لهم، آمل أن يتفهموا خياري للبقاء في بلدي، لطالما حلمت بارتداء قميص ريال مدريد، أظن إنني خيبت أمل الجماهير هناك، أتمنى أن تتفهموا قراري".وأتم: "لا أرغب في الحصول على شارة قيادة الفريق، هذا ليس من أولوياتي الآن، ماركينيوس هو القائد، وأنا لست بحاجة للشارة لإحداث تأثير على أرض الملعب".وأعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي السبت، الماضي تجديد عقد مهاجم الفريق كيليان مبابي.وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي: "يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن توقيع كيليان مبابي عقده مع النادي لمدة ثلاث سنوات"، موضحا أن اللاعب وقع على صفقة جديدة مع باريس سان جيرمان تستمر حتى 30 يونيو/ حزيران 2025.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/مبابي-يجدد-عقده-مع-باريس-سان-جرمان-لمدة-3-سنوات-1062529581.html
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نادي باريس سان جيرمان, أخبار نادي ريال مدريد
مبابي يكشف كواليس قرار التجديد مع سان جيرمان وموقفه من إمكانية انتقاله لريال مدريد بعد ثلاث سنوات
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كشف نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، اليوم الاثنين، كواليس اتخاذه قرار التجديد مع النادي، ورفض عرض ريال مدريد الذي حاول ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال مبابي، في مؤتمر صحفي
، "لم أكن أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لمغادرة فرنسا، البلد الذي نشأت فيه، أنا فرنسي ولهذا كنت أرغب في البقاء هنا، أنا سعيد بقراري".
وسئل عن إمكانية اللعب لريال مدريد بعد نهاية تعاقد مع باريس سان جيرمان وقال: "لا أحب الحديث عن المستقبل ولا أرغب في التفكير بذلك الآن".
وعن إمكانية نهاية حلم طفولته باللعب لريال مدريد قال مبابي: ”لقد تعلمت أن أتطلع إلى الأمام، منذ عام لم أكن أعتقد أنني سأكون هنا أمامكم، لقد اتخذت الخيار الأفضل بالنسبة لي، أنا حقا أركز على هذا مشروع جديد وهذا العصر الجديد، في المستقبل لا أعرف أين سأكون".
وتابع: "بصفتي رجلا محترما، كان من واجبي التحدث إلى فلورنتينو شخصيا (رئيس ريال مدريد)، لدي الكثير من الاحترام لفلورنتينو بيريز وريال مدريد، لقد فعلوا كل شيء من أجلي وحاولوا إسعادي ولهذا السبب كان علي الاتصال به شخصيا، لدينا علاقة وثيقة".
وفي كلمة لجماهير ريال مدريد قال مبابي: "لقد تقبلوني دائما كواحد منهم ولهذا أنا ممتن لهم، آمل أن يتفهموا خياري للبقاء في بلدي، لطالما حلمت بارتداء قميص ريال مدريد، أظن إنني خيبت أمل الجماهير هناك، أتمنى أن تتفهموا قراري".
وأتم: "لا أرغب في الحصول على شارة قيادة الفريق، هذا ليس من أولوياتي الآن، ماركينيوس هو القائد، وأنا لست بحاجة للشارة لإحداث تأثير على أرض الملعب".
وأعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي السبت، الماضي تجديد عقد مهاجم الفريق كيليان مبابي
.
وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي
: "يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن توقيع كيليان مبابي عقده مع النادي لمدة ثلاث سنوات"، موضحا أن اللاعب وقع على صفقة جديدة مع باريس سان جيرمان تستمر حتى 30 يونيو/ حزيران 2025.