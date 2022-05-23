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https://arabic.sputniknews.com/20220523/نتنياهو-قريبا-لن-يكون-لدى-الأزواج-الشباب-في-إسرائيل-المال-لشراء-الطعام-1062619227.html
نتنياهو: قريبا لن يكون لدى الأزواج الشباب في إسرائيل المال لشراء الطعام
نتنياهو: قريبا لن يكون لدى الأزواج الشباب في إسرائيل المال لشراء الطعام
قال رئيس المعارضة الإسرائيلية زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، إن الأزواج الشباب في بلاده لن يكون بإمكانهم قريبا شراء الطعام. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
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2022-05-23T12:40+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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جاء ذلك، خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لليكود، تعليقا على ارتفاع أسعار الشقق السكنية في إسرائيل، بحسب قناة "كان" الرسمية.وكان تقرير لدائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل (رسمية)، كشف في وقت سابق من شهر مايو/آيار الجاري، أن معدل التضخم واصل الارتفاع وصولا إلى 4%.وارتفعت أسعار المساكن (الشقق) بنسبة 1.9% خلال الفترة من فبراير/شباط إلى مارس/آذار 2022، بحيث وصلت الزيادة التراكمية خلال 12 شهرا إلى معدل ضخم بلغ 16.3%.ووفق المعطيات، فإن معدل التضخم الذي سجلته إسرائيل، هو الأعلى منذ عام 2011، ومعدل أسعار المساكن هو الأعلى منذ عام 2010.ووصل المعدل المتوسط لسعر إيجار شقة في إسرائيل في الربع الأول من عام 2022 إلى 4.153 شيكل (نحو 1217 دولارا)، وبلغ متوسط السعر في الربع السابق 4.112 (1205 دولار).
https://arabic.sputniknews.com/20220515/تقرير-رسمي-التضخم-في-إسرائيل-يصل-إلى-أعلى-مستوى-منذ-2011-1062269979.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

نتنياهو: قريبا لن يكون لدى الأزواج الشباب في إسرائيل المال لشراء الطعام

12:40 GMT 23.05.2022
© AP Photo / Emil Salmanرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القدس، إسرائيل 7 يناير 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القدس، إسرائيل 7 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Emil Salman
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قال رئيس المعارضة الإسرائيلية زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، إن الأزواج الشباب في بلاده لن يكون بإمكانهم قريبا شراء الطعام.
جاء ذلك، خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لليكود، تعليقا على ارتفاع أسعار الشقق السكنية في إسرائيل، بحسب قناة "كان" الرسمية.

وقال نتنياهو: "قريبا لن يكون لدى الأزواج الشباب المال لشراء الطعام".

وكان تقرير لدائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل (رسمية)، كشف في وقت سابق من شهر مايو/آيار الجاري، أن معدل التضخم واصل الارتفاع وصولا إلى 4%.
وارتفعت أسعار المساكن (الشقق) بنسبة 1.9% خلال الفترة من فبراير/شباط إلى مارس/آذار 2022، بحيث وصلت الزيادة التراكمية خلال 12 شهرا إلى معدل ضخم بلغ 16.3%.
الشيكل الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
تقرير رسمي: التضخم في إسرائيل يصل إلى أعلى مستوى منذ 2011
15 مايو, 16:37 GMT
ووفق المعطيات، فإن معدل التضخم الذي سجلته إسرائيل، هو الأعلى منذ عام 2011، ومعدل أسعار المساكن هو الأعلى منذ عام 2010.
ووصل المعدل المتوسط لسعر إيجار شقة في إسرائيل في الربع الأول من عام 2022 إلى 4.153 شيكل (نحو 1217 دولارا)، وبلغ متوسط السعر في الربع السابق 4.112 (1205 دولار).
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