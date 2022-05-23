https://arabic.sputniknews.com/20220523/نتنياهو-قريبا-لن-يكون-لدى-الأزواج-الشباب-في-إسرائيل-المال-لشراء-الطعام-1062619227.html

نتنياهو: قريبا لن يكون لدى الأزواج الشباب في إسرائيل المال لشراء الطعام

نتنياهو: قريبا لن يكون لدى الأزواج الشباب في إسرائيل المال لشراء الطعام

قال رئيس المعارضة الإسرائيلية زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، إن الأزواج الشباب في بلاده لن يكون بإمكانهم قريبا شراء الطعام. 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T12:40+0000

2022-05-23T12:40+0000

2022-05-23T12:40+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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جاء ذلك، خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لليكود، تعليقا على ارتفاع أسعار الشقق السكنية في إسرائيل، بحسب قناة "كان" الرسمية.وكان تقرير لدائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل (رسمية)، كشف في وقت سابق من شهر مايو/آيار الجاري، أن معدل التضخم واصل الارتفاع وصولا إلى 4%.وارتفعت أسعار المساكن (الشقق) بنسبة 1.9% خلال الفترة من فبراير/شباط إلى مارس/آذار 2022، بحيث وصلت الزيادة التراكمية خلال 12 شهرا إلى معدل ضخم بلغ 16.3%.ووفق المعطيات، فإن معدل التضخم الذي سجلته إسرائيل، هو الأعلى منذ عام 2011، ومعدل أسعار المساكن هو الأعلى منذ عام 2010.ووصل المعدل المتوسط لسعر إيجار شقة في إسرائيل في الربع الأول من عام 2022 إلى 4.153 شيكل (نحو 1217 دولارا)، وبلغ متوسط السعر في الربع السابق 4.112 (1205 دولار).

https://arabic.sputniknews.com/20220515/تقرير-رسمي-التضخم-في-إسرائيل-يصل-إلى-أعلى-مستوى-منذ-2011-1062269979.html

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