https://arabic.sputniknews.com/20220524/إعلام-قصف-صاروخي-يستهدف-محيط-مطار-بغداد-1062640019.html
إعلام: هجوم بطائرة مسيرة يستهدف محيط مطار بغداد
إعلام: هجوم بطائرة مسيرة يستهدف محيط مطار بغداد
قالت وسائل إعلام عراقية، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، إن قصفا صاروخيا استهدف محيط مطار بغداد. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T00:17+0000
2022-05-24T00:17+0000
2022-05-24T00:36+0000
أخبار العراق اليوم
قصف صاروخي
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وذكرت قناة "العربية" السعودية أن القصف استهدف الجانب العسكري من المطار.وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن القصف استهدف قاعدة "فيكتوريا" الأمريكية في المطار.وأشارت قناة العربية نقلا عن مصادر أن الهجوم تم بطائرة مسيرة. وأن منظومة الدفاع الجوي داخل مطار بغداد فُعلت.وتداول مغردون على تويتر مقاطع فيديو تظهر هرع سيارات الإسعاف نحو المطار وتحليق الطائرات في محيطه.يتعرض مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، لسلسلة من الهجمات الصاروخية المتكررة، وتتهم واشنطن جماعات موالية لإيران بالمسؤولية عن هذه الهجمات .
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, قصف صاروخي
إعلام: هجوم بطائرة مسيرة يستهدف محيط مطار بغداد
00:17 GMT 24.05.2022 (تم التحديث: 00:36 GMT 24.05.2022) تابعنا عبر
قالت وسائل إعلام عراقية، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، إن قصفا صاروخيا استهدف محيط مطار بغداد.
وذكرت قناة "العربية" السعودية أن القصف استهدف الجانب العسكري من المطار.
وأفادت وسائل إعلام
عراقية بأن القصف استهدف قاعدة "فيكتوريا" الأمريكية في المطار.
وأشارت قناة العربية نقلا عن مصادر أن الهجوم تم بطائرة مسيرة. وأن منظومة الدفاع الجوي
داخل مطار بغداد فُعلت.
وتداول مغردون على تويتر مقاطع فيديو تظهر هرع سيارات الإسعاف نحو المطار وتحليق الطائرات في محيطه.
يتعرض مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، لسلسلة من الهجمات الصاروخية المتكررة، وتتهم واشنطن جماعات موالية لإيران بالمسؤولية عن هذه الهجمات .