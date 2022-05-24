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الخارجية الهندية: قادة الرباعية يناقشون موقف الهند من الوضع في أوكرانيا
الخارجية الهندية: قادة الرباعية يناقشون موقف الهند من الوضع في أوكرانيا
قال فيناي كواترا، النائب الأول لوزير خارجية الهند، إن "قادة صيغة المجموعة الرباعية ناقشوا الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك موقف الهند بشأن هذه القضية". 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T15:53+0000
2022-05-24T15:53+0000
أخبار الهند اليوم
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وأضاف كواترا: "لقد أثيرت بالفعل القضايا ذات الأهمية الإقليمية والعالمية في مناقشة المجموعة الرباعية، وكان هناك تفاهم مشترك، وناقش جميع المشاركين في الاجتماع وجهات نظرهم بشأن الوضع في أوكرانيا".وتابع: "أعطي الموقف الذي اتخذته الهند فيما يتعلق بأوكرانيا تقييما عاما وجيدا، والذي يتمثل في تعليق فوري للأعمال العدائية والحوار والدبلوماسية لحل الوضع".وأردف كواترا: "لقد أولى القادة اهتمامًا كبيرًا لقضية المشاكل الناشئة عن الأحداث في أوكرانيا، وتشمل، على سبيل المثال، مشاكل الغذاء والأسمدة ونقص الطاقة والاضطرابات في سلاسل التوريد".وأشار كواترا إلى أن "رئيس الوزراء مودي أوضح أنه من المهم النظر إلى الوضع في أوكرانيا، ولكن من المهم أيضًا النظر إلى الأمن الغذائي وأمن الطاقة والقضايا الإنسانية التي تنشأ بسبب الوضع في أوكرانيا".وصيغة الرباعية تشمل الهند والولايات المتحدة واليابان وأستراليا، وبدأ هذا الشكل في عام 2007 من قبل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي كآلية استشارية غير رسمية لأربع دول تشترك في قيم منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/وكالة-أمريكا-لا-تفكر-في-إضافة-كوريا-الجنوبية-إلى-الحوار-الأمني-الرباعي-1062535658.html
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أخبار الهند اليوم, أخبار أوكرانيا

الخارجية الهندية: قادة الرباعية يناقشون موقف الهند من الوضع في أوكرانيا

15:53 GMT 24.05.2022
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قال فيناي كواترا، النائب الأول لوزير خارجية الهند، إن "قادة صيغة المجموعة الرباعية ناقشوا الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك موقف الهند بشأن هذه القضية".
وأضاف كواترا: "لقد أثيرت بالفعل القضايا ذات الأهمية الإقليمية والعالمية في مناقشة المجموعة الرباعية، وكان هناك تفاهم مشترك، وناقش جميع المشاركين في الاجتماع وجهات نظرهم بشأن الوضع في أوكرانيا".
وتابع: "أعطي الموقف الذي اتخذته الهند فيما يتعلق بأوكرانيا تقييما عاما وجيدا، والذي يتمثل في تعليق فوري للأعمال العدائية والحوار والدبلوماسية لحل الوضع".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الكوري الجنوبي، يون سوك يول، 21 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
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22 مايو, 06:59 GMT
وأردف كواترا: "لقد أولى القادة اهتمامًا كبيرًا لقضية المشاكل الناشئة عن الأحداث في أوكرانيا، وتشمل، على سبيل المثال، مشاكل الغذاء والأسمدة ونقص الطاقة والاضطرابات في سلاسل التوريد".
وأشار كواترا إلى أن "رئيس الوزراء مودي أوضح أنه من المهم النظر إلى الوضع في أوكرانيا، ولكن من المهم أيضًا النظر إلى الأمن الغذائي وأمن الطاقة والقضايا الإنسانية التي تنشأ بسبب الوضع في أوكرانيا".
وصيغة الرباعية تشمل الهند والولايات المتحدة واليابان وأستراليا، وبدأ هذا الشكل في عام 2007 من قبل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي كآلية استشارية غير رسمية لأربع دول تشترك في قيم منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.
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