https://arabic.sputniknews.com/20220524/الرئيس-الجزائري-يبدأ-أول-زيارة-رسمية-إلى-إيطاليا-غدا-1062668064.html
الرئيس الجزائري يبدأ أول زيارة رسمية إلى إيطاليا غدا
الرئيس الجزائري يبدأ أول زيارة رسمية إلى إيطاليا غدا
يبدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم غد الأربعاء، أول زيارة رسمية إلى إيطاليا، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T18:04+0000
2022-05-24T18:04+0000
2022-05-24T18:04+0000
الجزائر
إيطاليا
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وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "بدعوة من رئيس جمهورية إيطاليا السيد سيرجيو ماتاريلا، يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ابتداء من يوم غد، في زيارة دولة، إلى جمهورية إيطاليا تدوم ثلاثة أيام".ووصف البيان زيارة الرئيس الجزائري بأن لها أهمية خاصة "في تمتين أواصر الصداقة التاريخية، وتعزيز العلاقات الثنائية، في عديد المجالات، وبخاصة الجانب الاقتصادي".وأشار البيان إلى أن الزيارة تأتي "ضمن رؤية جديدة للرئيسين، تهدف إلى بعث ديناميكية جديدة للحوار والتعاون الاستراتيجي، بين البلدين الجارين والصديقين".وكان الرئيس عبد المجيد تبون، عاد الثلاثاء الماضي إلى الجزائر بعد إنهاء زيارة دولة إلى تركيا دامت ثلاثة أيام بدعوة من نظيره رجب طيب أردوغان.
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الجزائر, إيطاليا
الرئيس الجزائري يبدأ أول زيارة رسمية إلى إيطاليا غدا
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يبدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم غد الأربعاء، أول زيارة رسمية إلى إيطاليا، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "بدعوة من رئيس جمهورية إيطاليا السيد سيرجيو ماتاريلا، يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ابتداء من يوم غد، في زيارة دولة، إلى جمهورية إيطاليا تدوم ثلاثة أيام".
ووصف البيان زيارة الرئيس الجزائري
بأن لها أهمية خاصة "في تمتين أواصر الصداقة التاريخية، وتعزيز العلاقات الثنائية، في عديد المجالات، وبخاصة الجانب الاقتصادي".
وأشار البيان إلى أن الزيارة تأتي "ضمن رؤية جديدة للرئيسين، تهدف إلى بعث ديناميكية جديدة للحوار والتعاون الاستراتيجي، بين البلدين الجارين والصديقين".
وكان الرئيس عبد المجيد تبون، عاد الثلاثاء الماضي إلى الجزائر بعد إنهاء زيارة دولة إلى تركيا دامت ثلاثة أيام بدعوة من نظيره رجب طيب أردوغان.