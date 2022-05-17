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تبون يحفز رجال الأعمال الأتراك على الاستثمار الزراعي في الجزائر
تبون يحفز رجال الأعمال الأتراك على الاستثمار الزراعي في الجزائر
وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دعوة لرجال الأتراك من أجل الاستثمار في المجال الزراعي بالجزائر. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T19:54+0000
2022-05-17T19:54+0000
الجزائر
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح منتدى الأعمال والاستثمار التركي الجزائري، في إسطنبول، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس الجزائري: "نقول لأشقائنا الأتراك لدينا أراض واسعة، تعالوا نزرعها ونقوم بالتصدير معا".وأكد تبون على أنه لا توجد أي مشكلة تتعلق بوفرة المياه اللازمة للزراعة، "بل على العكس هناك فائض مائي".وعبر الرئيس الجزائري عن حرصه على الربح المتبادل بين تركيا والجزائر على الصعيد الاقتصادي.وذكر تبون أن بلاده تشهد قفزة اقتصادية على الرغم من ركود اقتصادي كبير في العالم.وأشار إلى أن الجزائر ليس لديها ديون خارجية، وأنها تمكنت من تحقيق نمو بلغ 3 في المئة.يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بدأ يوم الأحد زيارة رسمية لتركيا تستغرق 3 أيام.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/تبون-يغادر-الجزائر-إلى-تركيا-1062255693.html
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الجزائر, أخبار تركيا اليوم

تبون يحفز رجال الأعمال الأتراك على الاستثمار الزراعي في الجزائر

19:54 GMT 17.05.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTANالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل الرئيس الجزائر عبد المجيد تبون في أنقرة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل الرئيس الجزائر عبد المجيد تبون في أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTAN
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وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دعوة لرجال الأتراك من أجل الاستثمار في المجال الزراعي بالجزائر.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح منتدى الأعمال والاستثمار التركي الجزائري، في إسطنبول، بحسب وكالة "الأناضول".
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
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وقال الرئيس الجزائري: "نقول لأشقائنا الأتراك لدينا أراض واسعة، تعالوا نزرعها ونقوم بالتصدير معا".
وأكد تبون على أنه لا توجد أي مشكلة تتعلق بوفرة المياه اللازمة للزراعة، "بل على العكس هناك فائض مائي".
وعبر الرئيس الجزائري عن حرصه على الربح المتبادل بين تركيا والجزائر على الصعيد الاقتصادي.
وذكر تبون أن بلاده تشهد قفزة اقتصادية على الرغم من ركود اقتصادي كبير في العالم.
وأشار إلى أن الجزائر ليس لديها ديون خارجية، وأنها تمكنت من تحقيق نمو بلغ 3 في المئة.
يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بدأ يوم الأحد زيارة رسمية لتركيا تستغرق 3 أيام.
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