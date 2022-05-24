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https://arabic.sputniknews.com/20220524/اليابان-لن-ننضم-لتحالف-أوكوس-الأمني-لكننا-نقوي-علاقاتنا-بالدول-الأعضاء-فيه-1062644884.html
اليابان: لن ننضم لتحالف "أوكوس" الأمني لكننا نقوي علاقاتنا بالدول الأعضاء فيه
اليابان: لن ننضم لتحالف "أوكوس" الأمني لكننا نقوي علاقاتنا بالدول الأعضاء فيه
قال رئيس وزراء اليابان، كيشيدا فوميئو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تنضم للتحالف الأمني "AUKUS". 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T08:26+0000
2022-05-24T08:26+0000
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وتابع كيشيدا أن اليابان ستعمل على تطوير علاقاتها وشراكاتها مع الدول الأعضاء في التحالف مثل أستراليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية. وقال رئيس الوزراء إن بلاده تدعم هذا التحالف، وتعتبره ذو أهمية من أجل الاستقرار والسلام. وأضاف أن اليابان لا تفكر حاليا في الانضمام للتحالف، ولكنها ترى أن أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، شركاء أمنيين ذو أهمية بالنسبة لليابان. وأكد أن اليابان ستقوي علاقاتها مع الدول الأعضاء في التحالف بأكثر من شكل، مع الاستمرار في دعمه.جاءت تصريحات رئيس وزراء اليابان على هامش الاجتماع الأمني للتحالف الرباعي (كواد) الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند.
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اليابان: لن ننضم لتحالف "أوكوس" الأمني لكننا نقوي علاقاتنا بالدول الأعضاء فيه

08:26 GMT 24.05.2022
© YouTube.comعلم اليابان
علم اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© YouTube.com
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قال رئيس وزراء اليابان، كيشيدا فوميئو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تنضم للتحالف الأمني "AUKUS".
وتابع كيشيدا أن اليابان ستعمل على تطوير علاقاتها وشراكاتها مع الدول الأعضاء في التحالف مثل أستراليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال رئيس الوزراء إن بلاده تدعم هذا التحالف، وتعتبره ذو أهمية من أجل الاستقرار والسلام.
وأضاف أن اليابان لا تفكر حاليا في الانضمام للتحالف، ولكنها ترى أن أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، شركاء أمنيين ذو أهمية بالنسبة لليابان.
وأكد أن اليابان ستقوي علاقاتها مع الدول الأعضاء في التحالف بأكثر من شكل، مع الاستمرار في دعمه.
جاءت تصريحات رئيس وزراء اليابان على هامش الاجتماع الأمني للتحالف الرباعي (كواد) الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند.
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