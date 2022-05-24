https://arabic.sputniknews.com/20220524/بلومبرغ-الإمارات-بدأت-في-شحن-النفط-إلى-أوروبا-لتعويض-نقص-الإمدادات-الروسية-1062661471.html

بلومبرغ: الإمارات بدأت شحن النفط إلى أوروبا لتعويض نقص الإمدادات الروسية

بلومبرغ: الإمارات بدأت شحن النفط إلى أوروبا لتعويض نقص الإمدادات الروسية

قالت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الثلاثاء، إن دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت إرسال شحنات من النفط إلى أوروبا لأول مرة منذ مايو/أيار 2020. 24.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-24T14:59+0000

2022-05-24T14:59+0000

2022-05-24T15:11+0000

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وأضافت الوكالة أن شحنة تبلغ حوالي مليون برميل من خام النفط الإماراتي في طريقها للوصول إلى ميناء أوروبي.وأشارت إلى أن ناقلة عملاقة تحمل نفطا إماراتيا تتجه نحو مصر لأول مرة منذ عام 2017، حيث من المحتمل جدا أن ينتهي الأمر بالشحنة في أوروبا أيضا.وحسب "بلومبرغ"، فإن آخر شحنات الإمارات إلى أوروبا تم تسليمها في مايو 2020 إبان أزمة جائحة كورونا.وأوضحت الوكالة أن أوروبا لا تزال تبحث عن بدائل النفط الروسي، خاصة في الشرق الأوسط، خوفا من توقف الإمدادات من روسيا في أعقاب العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.يأتي ذلك تزامنا مع استعداد الاتحاد الأوروبي لمزيد من العقوبات على واردات النفط الروسية، ما قد يحوّل بعض الإمدادات في اتجاه آسيا.وتعد روسيا أكبر مورد للنفط في أوروبا، إذ توفر 26% من النفط المستورد من الاتحاد الأوروبي.

https://arabic.sputniknews.com/20220522/خبير-الاتحاد-الأوروبي-لن-يجد-بديلا-للنفط-الروسي-في-حالة-فرض-الحظر-عليه-1062552214.html

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