https://arabic.sputniknews.com/20220524/بلومبرغ-الإمارات-بدأت-في-شحن-النفط-إلى-أوروبا-لتعويض-نقص-الإمدادات-الروسية-1062661471.html
بلومبرغ: الإمارات بدأت شحن النفط إلى أوروبا لتعويض نقص الإمدادات الروسية
بلومبرغ: الإمارات بدأت شحن النفط إلى أوروبا لتعويض نقص الإمدادات الروسية
قالت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الثلاثاء، إن دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت إرسال شحنات من النفط إلى أوروبا لأول مرة منذ مايو/أيار 2020. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T14:59+0000
2022-05-24T14:59+0000
2022-05-24T15:11+0000
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وأضافت الوكالة أن شحنة تبلغ حوالي مليون برميل من خام النفط الإماراتي في طريقها للوصول إلى ميناء أوروبي.وأشارت إلى أن ناقلة عملاقة تحمل نفطا إماراتيا تتجه نحو مصر لأول مرة منذ عام 2017، حيث من المحتمل جدا أن ينتهي الأمر بالشحنة في أوروبا أيضا.وحسب "بلومبرغ"، فإن آخر شحنات الإمارات إلى أوروبا تم تسليمها في مايو 2020 إبان أزمة جائحة كورونا.وأوضحت الوكالة أن أوروبا لا تزال تبحث عن بدائل النفط الروسي، خاصة في الشرق الأوسط، خوفا من توقف الإمدادات من روسيا في أعقاب العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.يأتي ذلك تزامنا مع استعداد الاتحاد الأوروبي لمزيد من العقوبات على واردات النفط الروسية، ما قد يحوّل بعض الإمدادات في اتجاه آسيا.وتعد روسيا أكبر مورد للنفط في أوروبا، إذ توفر 26% من النفط المستورد من الاتحاد الأوروبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/خبير-الاتحاد-الأوروبي-لن-يجد-بديلا-للنفط-الروسي-في-حالة-فرض-الحظر-عليه-1062552214.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, أسعار النفط اليوم, اقتصاد
بلومبرغ: الإمارات بدأت شحن النفط إلى أوروبا لتعويض نقص الإمدادات الروسية
14:59 GMT 24.05.2022 (تم التحديث: 15:11 GMT 24.05.2022) تابعنا عبر
قالت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الثلاثاء، إن دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت إرسال شحنات من النفط إلى أوروبا لأول مرة منذ مايو/أيار 2020.
وأضافت الوكالة
أن شحنة تبلغ حوالي مليون برميل من خام النفط الإماراتي في طريقها للوصول إلى ميناء أوروبي.
وأشارت إلى أن ناقلة عملاقة تحمل نفطا إماراتيا تتجه نحو مصر لأول مرة منذ عام 2017، حيث من المحتمل جدا أن ينتهي الأمر بالشحنة في أوروبا أيضا.
وحسب "بلومبرغ"، فإن آخر شحنات الإمارات إلى أوروبا تم تسليمها في مايو 2020 إبان أزمة جائحة كورونا.
وأوضحت الوكالة أن أوروبا لا تزال تبحث عن بدائل النفط الروسي
، خاصة في الشرق الأوسط، خوفا من توقف الإمدادات من روسيا في أعقاب العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.
يأتي ذلك تزامنا مع استعداد الاتحاد الأوروبي لمزيد من العقوبات على واردات النفط الروسية، ما قد يحوّل بعض الإمدادات في اتجاه آسيا.
وتعد روسيا
أكبر مورد للنفط في أوروبا، إذ توفر 26% من النفط المستورد من الاتحاد الأوروبي.