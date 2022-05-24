https://arabic.sputniknews.com/20220524/تكبدوا-خسائر-ولاذوا-بالفرار-الجيش-اليمني-يعلن-إحباط-هجوم-لمسلحي-أنصار-الله-1062663069.html
"تكبدوا خسائر ولاذوا بالفرار"... الجيش اليمني يعلن إحباط هجوم لمسلحي "أنصار الله"
"تكبدوا خسائر ولاذوا بالفرار"... الجيش اليمني يعلن إحباط هجوم لمسلحي "أنصار الله"
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الثلاثاء، صد هجوم لجماعة "أنصار الله"، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، في ظل هدنة الأمم المتحدة... 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T15:56+0000
2022-05-24T15:56+0000
2022-05-24T15:56+0000
الحرب على اليمن
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القاهرة- سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، إن "قوات الجيش صدت اليوم هجوماً لمليشيا الحوثي في التبة السوداء بمديرية مَقبنة (غرب تعز)".وأضافت: "عناصر الملشيا الحوثية لاذت بالفرار، بعد أن تكبدت خسائر".ويوم الأحد الماضي، قال الجيش اليمني إن 7 من جنوده قتلوا وأصيب 54 آخرين، فيما قُتل مدنيان وجرح 17، إثر 1432 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها جماعة "أنصار الله" في محافظة تعز منذ سريان الهدنة، مطلع أبريل الماضي.وفي الثاني من أبريل الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن وقف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ومنذ إعلان غروندبرغ دخول الهدنة الأممية حيز التنفيذ، تتبادل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" الاتهامات بخرقها.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/الحكومة-اليمنية-تشترط-على-أنصار-الله-فتح-معابر-تعز-ودفع-الرواتب-في-مناطقها-لتمديد-الهدنة-1062634414.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
"تكبدوا خسائر ولاذوا بالفرار"... الجيش اليمني يعلن إحباط هجوم لمسلحي "أنصار الله"
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أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الثلاثاء، صد هجوم لجماعة "أنصار الله"، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، في ظل هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن لمدة شهرين تنتهي مطلع يونيو القادم.
القاهرة- سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، إن "قوات الجيش صدت اليوم هجوماً لمليشيا الحوثي في التبة السوداء بمديرية مَقبنة (غرب تعز)".
وأضافت: "عناصر الملشيا الحوثية لاذت بالفرار، بعد أن تكبدت خسائر".
ويوم الأحد الماضي، قال الجيش اليمني إن 7 من جنوده قتلوا وأصيب 54 آخرين، فيما قُتل مدنيان وجرح 17، إثر 1432 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها جماعة "أنصار الله" في محافظة تعز منذ سريان الهدنة، مطلع أبريل الماضي.
وفي الثاني من أبريل الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن
لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن وقف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.
كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
ومنذ إعلان غروندبرغ دخول الهدنة الأممية
حيز التنفيذ، تتبادل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" الاتهامات بخرقها.
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.