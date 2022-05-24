https://arabic.sputniknews.com/20220524/صحيفة-الطائرة-المسيرة-الروسية-أخوتنيك-أصبحت-أكثر-قدرة-على-التخفي-1062664918.html
صحيفة: الطائرة المسيرة الروسية "أوخوتنيك" أصبحت أكثر قدرة على التخفي
صحيفة: الطائرة المسيرة الروسية "أوخوتنيك" أصبحت أكثر قدرة على التخفي
كشفت صحيفة "1945" الأمريكية أن الطيارة بدون طيار الهجومية الروسية "الصياد" أصبحت أكثر قدرة على التخفي. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T16:42+0000
2022-05-24T16:42+0000
2022-05-24T17:13+0000
رصد عسكري
طائرة بدون طيار
تقنية التخفي
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وأفادت الصحيفة أن النموذج الثاني للطائرة بدون طيار "الصياد- إس70" الهجومية الثقيلة، التي تم بناؤها في نوفوسيبيرسك يختلف عن النموذج في التخفي المحسّن والتفاصيل الأخرى الدقيقة.الفرق الأكثر وضوحا بين "الصياد" الثاني (في الغرب كان يطلق عليه "الصياد- بي") والأول هو فوهة المحرك المسطحة.بعد ظهور "الصياد-أ"، اتفق المراقبون والخبراء على أن الفوهة الكلاسيكية لمحرك AL-41F التوربيني لن تسمح للطائرة بدون طيار بتحقيق الدرجة المطلوبة من التخفي. لقد فهم المصممون هذا أيضا، لذلك تلقت الطائرة الثانية بدون طيار فوهة مسطحة.قد تكون إحدى وظائف "إس-70" هي دور الطيارة بدون طيار لمقاتلة الجيل الخامس "سو-57". تم إنشاء الطائرة بدون طيار والطائرة في مكتب تصميم "سوخوي" باستخدام نفس التكنولوجيا، ويخضع مقاتل واحد على الأقل لدورة اختبار جنبًا إلى جنب مع "الصياد". من المفترض أن "إس-70" ستفتح أهدافًا للطائرة Su-57 وتهاجمها بأمر من الطيار.هذا وكتب الضابط السابق في الجيش الأمريكي برنت إيستوود مقالا لموقع "19 فورتي فايف"، تحدث فيه عن إمكانيات الطائرة المسيّرة الروسية "سو-70" (أخوتنيك).وقال إيستوود وفقا للموقع: "إذا نجحت الاختبارات وتحولت جميع الخصائص المعلنة للطائرة دون طيار إلى حقيقة واقعة، فإن طائرة "أوخوتنيك" ستصبح وحشا حقيقيا".ووصف الضابط الأمريكي السابق بأن تصنيع "سو-70- أخوتنيك" أثار الفضول، واعتقد بأن هذا التطور يفتح فرصا جديدة لتحديث القتال الجوي.وتستطيع طائرة "أوخوتنيك" أن تضرب أهدافا جوية بالصواريخ، ومن أجل ذلك يتم تزويدها بصواريخ جو/جو، ويجب أن تجرب الطائرة صواريخها بإطلاقها على أهداف جوية في النصف الثاني من العام الحالي.
https://arabic.sputniknews.com/20211023/ضابط-أمريكي-سابق-الطائرة-المسيرة-الروسية-أخوتنيك-ستصبح-وحشا-حقيقيا-1050509321.html
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رصد عسكري, طائرة بدون طيار, تقنية التخفي
صحيفة: الطائرة المسيرة الروسية "أوخوتنيك" أصبحت أكثر قدرة على التخفي
16:42 GMT 24.05.2022 (تم التحديث: 17:13 GMT 24.05.2022) تابعنا عبر
كشفت صحيفة "1945" الأمريكية أن الطيارة بدون طيار الهجومية الروسية "الصياد" أصبحت أكثر قدرة على التخفي.
وأفادت الصحيفة أن النموذج الثاني للطائرة بدون طيار "الصياد- إس70" الهجومية الثقيلة، التي تم بناؤها في نوفوسيبيرسك يختلف عن النموذج في التخفي المحسّن والتفاصيل الأخرى الدقيقة.
الفرق الأكثر وضوحا بين "الصياد" الثاني (في الغرب كان يطلق عليه "الصياد- بي") والأول هو فوهة المحرك المسطحة.
بعد ظهور "الصياد-أ"، اتفق المراقبون والخبراء على أن الفوهة الكلاسيكية لمحرك AL-41F التوربيني لن تسمح للطائرة بدون طيار بتحقيق الدرجة المطلوبة من التخفي. لقد فهم المصممون هذا أيضا، لذلك تلقت الطائرة الثانية بدون طيار فوهة مسطحة.
قد تكون إحدى وظائف "إس-70" هي دور الطيارة بدون طيار لمقاتلة الجيل الخامس "سو-57". تم إنشاء الطائرة بدون طيار والطائرة في مكتب تصميم "سوخوي" باستخدام نفس التكنولوجيا، ويخضع مقاتل واحد على الأقل لدورة اختبار جنبًا إلى جنب مع "الصياد". من المفترض أن "إس-70" ستفتح أهدافًا للطائرة Su-57 وتهاجمها بأمر من الطيار.
هذا وكتب الضابط السابق في الجيش الأمريكي برنت إيستوود مقالا لموقع "19 فورتي فايف"، تحدث فيه عن إمكانيات الطائرة المسيّرة الروسية "سو-70" (أخوتنيك).
23 أكتوبر 2021, 11:18 GMT
وقال إيستوود وفقا للموقع
: "إذا نجحت الاختبارات وتحولت جميع الخصائص المعلنة للطائرة دون طيار إلى حقيقة واقعة، فإن طائرة "أوخوتنيك" ستصبح وحشا حقيقيا".
ووصف الضابط الأمريكي السابق بأن تصنيع "سو-70- أخوتنيك"
أثار الفضول، واعتقد بأن هذا التطور يفتح فرصا جديدة لتحديث القتال الجوي.
وتستطيع طائرة "أوخوتنيك" أن تضرب أهدافا جوية بالصواريخ، ومن أجل ذلك يتم تزويدها بصواريخ جو/جو، ويجب أن تجرب الطائرة صواريخها بإطلاقها على أهداف جوية في النصف الثاني من العام الحالي.