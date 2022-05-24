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https://arabic.sputniknews.com/20220524/فون-دير-لاين-الاتحاد-الأوروبي-يعمل-مع-مصر-لدعم-الأمن-الغذائي-في-ظل-الأزمة-الأوكرانية-1062649841.html
فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يعمل مع مصر لدعم الأمن الغذائي في ظل الأزمة الأوكرانية
فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يعمل مع مصر لدعم الأمن الغذائي في ظل الأزمة الأوكرانية
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن هناك تنسيقا يجري مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدعم قطاع الأمن الغذائي، في ظل الحرب الجارية في... 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T10:54+0000
2022-05-24T10:54+0000
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أمستردام - سبوتنيك. وأكدت فون دير لاين خلال مشاركتها بمنتدى "دافوس" الاقتصادي اليوم الثلاثاء: "نعمل مع السيسي لمواجهة عواقب الحرب في قطاع الغذاء لتبديل سلاسل التوريد القديمة بأخرى أكثر موثوقية".وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن "الاتحاد الأوروبي يدعم الدول الأفريقية المتضررة من زعزعة الأمن الغذائي بسبب الحرب".واعتبرت فون دير لاين، أن "الحرب الروسية ضد أوكرانيا تزعزع استقرار الأمن الغذائي"، متهمة القوات روسية بتدمير المحاصيل الزراعية في أوكرانيا، على حد زعمها.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/فرنسا-الاتحاد-الأوروبي-يشعر-بالقلق-إزاء-مخاطر-أزمة-الغذاء-1059932011.html
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فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يعمل مع مصر لدعم الأمن الغذائي في ظل الأزمة الأوكرانية

10:54 GMT 24.05.2022
© AP Photo / Burhan Ozbiliciرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن هناك تنسيقا يجري مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدعم قطاع الأمن الغذائي، في ظل الحرب الجارية في أوكرانيا.
أمستردام - سبوتنيك. وأكدت فون دير لاين خلال مشاركتها بمنتدى "دافوس" الاقتصادي اليوم الثلاثاء: "نعمل مع السيسي لمواجهة عواقب الحرب في قطاع الغذاء لتبديل سلاسل التوريد القديمة بأخرى أكثر موثوقية".
وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن "الاتحاد الأوروبي يدعم الدول الأفريقية المتضررة من زعزعة الأمن الغذائي بسبب الحرب".
وزير المالية الفرنسي برونو لو مير - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
فرنسا: الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء مخاطر أزمة الغذاء
15 مارس, 13:51 GMT
واعتبرت فون دير لاين، أن "الحرب الروسية ضد أوكرانيا تزعزع استقرار الأمن الغذائي"، متهمة القوات روسية بتدمير المحاصيل الزراعية في أوكرانيا، على حد زعمها.
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