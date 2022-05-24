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كوريا الشمالية تطلق "مقذوفا غير محدد" باتجاه بحر اليابان
كوريا الشمالية تطلق "مقذوفا غير محدد" باتجاه بحر اليابان
أعلنت سيئول أن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي باتجاه بحر اليابان. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
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كوريا الشمالية
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت وكالة "يونهاب"، نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي، قوله "أن السلطات الكورية الشمالية أطلقت الأربعاء قذيفة مجهولة تجاه بحر اليابان".ويأتي إطلاق الصاروخ بعد يوم واحد فقط من انتهاء الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارتها إلى آسيا.ورغم العقوبات الدولية الصارمة جدا، أجرت بيونغ يانغ منذ بداية العام عددا قياسيا من تجارب الأسلحة.
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كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تطلق "مقذوفا غير محدد" باتجاه بحر اليابان

22:53 GMT 24.05.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNSمركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
مركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
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أعلنت سيئول أن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي باتجاه بحر اليابان.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت وكالة "يونهاب"، نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي، قوله "أن السلطات الكورية الشمالية أطلقت الأربعاء قذيفة مجهولة تجاه بحر اليابان".
ويأتي إطلاق الصاروخ بعد يوم واحد فقط من انتهاء الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارتها إلى آسيا.
ورغم العقوبات الدولية الصارمة جدا، أجرت بيونغ يانغ منذ بداية العام عددا قياسيا من تجارب الأسلحة.
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