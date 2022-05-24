https://arabic.sputniknews.com/20220524/كوريا-الشمالية-تطلق-مقذوفا-غير-محدد-باتجاه-بحر-اليابان-1062676442.html
كوريا الشمالية تطلق "مقذوفا غير محدد" باتجاه بحر اليابان
كوريا الشمالية تطلق "مقذوفا غير محدد" باتجاه بحر اليابان
أعلنت سيئول أن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي باتجاه بحر اليابان. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T22:53+0000
2022-05-24T22:53+0000
2022-05-24T22:53+0000
كوريا الشمالية
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت وكالة "يونهاب"، نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي، قوله "أن السلطات الكورية الشمالية أطلقت الأربعاء قذيفة مجهولة تجاه بحر اليابان".ويأتي إطلاق الصاروخ بعد يوم واحد فقط من انتهاء الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارتها إلى آسيا.ورغم العقوبات الدولية الصارمة جدا، أجرت بيونغ يانغ منذ بداية العام عددا قياسيا من تجارب الأسلحة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية
كوريا الشمالية تطلق "مقذوفا غير محدد" باتجاه بحر اليابان
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أعلنت سيئول أن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي باتجاه بحر اليابان.
موسكو - سبوتنيك
. وذكرت وكالة "يونهاب"، نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي، قوله "أن السلطات الكورية الشمالية أطلقت الأربعاء قذيفة مجهولة تجاه بحر اليابان".
ويأتي إطلاق الصاروخ بعد يوم واحد فقط من انتهاء الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارتها إلى آسيا.
ورغم العقوبات الدولية الصارمة جدا، أجرت بيونغ يانغ منذ بداية العام عددا قياسيا من تجارب الأسلحة.