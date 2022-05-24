https://arabic.sputniknews.com/20220524/مدبولي-15-مليار-جنيه-قيمة-القمح-المورد-من-المزارعين-1062675101.html
مدبولي: 15 مليار جنيه قيمة القمح المورد من المزارعين
مدبولي: 15 مليار جنيه قيمة القمح المورد من المزارعين
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة حفزت المزارعين على توريد كميات القمح بلغت قيمتها نحو 15 مليار جنيه. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T21:08+0000
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القمح
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مساء اليوم الثلاثاء، خلال لقاء برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بحسب موقع "مصراوي".وقال رئيس الوزراء إن: "أسعار القمح والوقود العالمية قد تضاعفت، وكان من الطبيعي أن نضاعف الأسعار وفقا لذلك، ولكننا لم نقترب من رغيف الخبز حتى هذه اللحظة رغم تزايد تكلفة إنتاج الرغيف".وذكر مدبولي أن الحكومة بدأت الموازنة العام الماضي بقيمة محددة لدعم الخبز، لافتا إلى أنها تحملت زيادة أسعار القمح العالمية.ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تسود حالة من القلق العالمي من نقص المعروض العالمي في القمح، حيث تحصل العديد من دول منطقة الشرق الأوسط على احتياجاتها من المحصول من روسيا وأوكرانيا.ونتيجة هذه الأوضاع قررت الحكومة في مصر التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم شراء محصول العام الحالي من المزارعين.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/السفير-المصري-لدى-روسيا-لـسبوتنيك-القمح-الروسي-جيد-ويهمنا-الاستمرار-باستيراده-1062440324.html
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أخبار مصر الآن, القمح
مدبولي: 15 مليار جنيه قيمة القمح المورد من المزارعين
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أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة حفزت المزارعين على توريد كميات القمح بلغت قيمتها نحو 15 مليار جنيه.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مساء اليوم الثلاثاء، خلال لقاء برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بحسب موقع "مصراوي"
.
وقال رئيس الوزراء إن: "أسعار القمح والوقود العالمية قد تضاعفت، وكان من الطبيعي أن نضاعف الأسعار وفقا لذلك، ولكننا لم نقترب من رغيف الخبز حتى هذه اللحظة رغم تزايد تكلفة إنتاج الرغيف".
وذكر مدبولي أن الحكومة بدأت الموازنة العام الماضي بقيمة محددة لدعم الخبز، لافتا إلى أنها تحملت زيادة أسعار القمح العالمية.
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تسود حالة من القلق العالمي من نقص المعروض العالمي في القمح، حيث تحصل العديد من دول منطقة الشرق الأوسط على احتياجاتها من المحصول من روسيا وأوكرانيا.
ونتيجة هذه الأوضاع قررت الحكومة في مصر التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم شراء محصول العام الحالي من المزارعين.