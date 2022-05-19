https://arabic.sputniknews.com/20220519/السفير-المصري-لدى-روسيا-لـسبوتنيك-القمح-الروسي-جيد-ويهمنا-الاستمرار-باستيراده-1062440324.html

السفير المصري لدى روسيا لـ"سبوتنيك": القمح الروسي جيد ويهمنا الاستمرار باستيراده

السفير المصري لدى روسيا لـ"سبوتنيك": القمح الروسي جيد ويهمنا الاستمرار باستيراده

أكد السفير المصري لدى روسيا، نزيه النجاري، أن مخزون القمح في مصر كاف، مشيرًا إلى أن القمح الروسي جيد المستوى وأن القاهرة مهتمة بالاستمرار في استيراده. 19.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-19T14:34+0000

2022-05-19T14:34+0000

2022-05-19T14:34+0000

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روسيا

مصر

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كازان - سبوتنيك. وقال النجاري، في حديث لوكالة "سبوتنيك" على هامش مؤتمر القمة الاقتصادية الدولية "روسيا - العالم الإسلامي: قمة كازان 2022": "عندنا مخزون (من القمح) وعندنا مصادر متنوعة ولكن القمح الروسي مستواه جيد وأسعاره جيدة ويهمنا أن نستمر في استيراد القمح من روسيا".وأضاف النجاري، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت مصر تبحث زيادة وارداتها من القمح الروسي: "نحن لم نتحدث عن الزيادة بشكل أساسي. نريد حاليًا أن نحافظ على الكميات التي نستوردها من روسيا وهذا هو هدفنا في الوقت الحالي، أما مسألة الزيادة وغيرها فعندما نصل إلى أن نتمكن من استيراد الكميات التي اعتدنا على استيرادها، عندها ننظر في الأمر".وأوضح النجاري أن عقبات استيراد القمح من روسيا تتعلق بالأساس بكيفية نقله، مضيفًا: "نتحدث بالفعل مع الجانب الروسي بخصوص استيراد القمح وبخصوص آليات النقل وخلافه وتفاصيل كثيرة. ربما هناك بعص التباطؤ. ما زال القمح الروسي يصل إلى مصر ولكن بعض العقبات تؤدي إلى شيء من البطء النسبي، ولكن نسعى للحفاظ على الكميات وعلى التدفق الطبيعي للقمح من روسيا إلى مصر".ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تسود حالة من القلق العالمي من نقص المعروض العالمي في القمح، حيث تحصل العديد من دول منطقة الشرق الأوسط على احتياجاتها من المحصول من روسيا وأوكرانيا.

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