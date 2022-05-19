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السفير المصري لدى روسيا لـ"سبوتنيك": القمح الروسي جيد ويهمنا الاستمرار باستيراده
السفير المصري لدى روسيا لـ"سبوتنيك": القمح الروسي جيد ويهمنا الاستمرار باستيراده
أكد السفير المصري لدى روسيا، نزيه النجاري، أن مخزون القمح في مصر كاف، مشيرًا إلى أن القمح الروسي جيد المستوى وأن القاهرة مهتمة بالاستمرار في استيراده. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T14:34+0000
2022-05-19T14:34+0000
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كازان - سبوتنيك. وقال النجاري، في حديث لوكالة "سبوتنيك" على هامش مؤتمر القمة الاقتصادية الدولية "روسيا - العالم الإسلامي: قمة كازان 2022": "عندنا مخزون (من القمح) وعندنا مصادر متنوعة ولكن القمح الروسي مستواه جيد وأسعاره جيدة ويهمنا أن نستمر في استيراد القمح من روسيا".وأضاف النجاري، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت مصر تبحث زيادة وارداتها من القمح الروسي: "نحن لم نتحدث عن الزيادة بشكل أساسي. نريد حاليًا أن نحافظ على الكميات التي نستوردها من روسيا وهذا هو هدفنا في الوقت الحالي، أما مسألة الزيادة وغيرها فعندما نصل إلى أن نتمكن من استيراد الكميات التي اعتدنا على استيرادها، عندها ننظر في الأمر".وأوضح النجاري أن عقبات استيراد القمح من روسيا تتعلق بالأساس بكيفية نقله، مضيفًا: "نتحدث بالفعل مع الجانب الروسي بخصوص استيراد القمح وبخصوص آليات النقل وخلافه وتفاصيل كثيرة. ربما هناك بعص التباطؤ. ما زال القمح الروسي يصل إلى مصر ولكن بعض العقبات تؤدي إلى شيء من البطء النسبي، ولكن نسعى للحفاظ على الكميات وعلى التدفق الطبيعي للقمح من روسيا إلى مصر".ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تسود حالة من القلق العالمي من نقص المعروض العالمي في القمح، حيث تحصل العديد من دول منطقة الشرق الأوسط على احتياجاتها من المحصول من روسيا وأوكرانيا.
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العالم العربي, روسيا, مصر

السفير المصري لدى روسيا لـ"سبوتنيك": القمح الروسي جيد ويهمنا الاستمرار باستيراده

14:34 GMT 19.05.2022
© Sputnik . Attia Al Attiaالحكومة السورية تصحو متأخرة لإنقاذ موسم القمح شرقي سوريا
الحكومة السورية تصحو متأخرة لإنقاذ موسم القمح شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© Sputnik . Attia Al Attia
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أكد السفير المصري لدى روسيا، نزيه النجاري، أن مخزون القمح في مصر كاف، مشيرًا إلى أن القمح الروسي جيد المستوى وأن القاهرة مهتمة بالاستمرار في استيراده.
كازان - سبوتنيك. وقال النجاري، في حديث لوكالة "سبوتنيك" على هامش مؤتمر القمة الاقتصادية الدولية "روسيا - العالم الإسلامي: قمة كازان 2022": "عندنا مخزون (من القمح) وعندنا مصادر متنوعة ولكن القمح الروسي مستواه جيد وأسعاره جيدة ويهمنا أن نستمر في استيراد القمح من روسيا".
وأضاف النجاري، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت مصر تبحث زيادة وارداتها من القمح الروسي: "نحن لم نتحدث عن الزيادة بشكل أساسي. نريد حاليًا أن نحافظ على الكميات التي نستوردها من روسيا وهذا هو هدفنا في الوقت الحالي، أما مسألة الزيادة وغيرها فعندما نصل إلى أن نتمكن من استيراد الكميات التي اعتدنا على استيرادها، عندها ننظر في الأمر".
وأوضح النجاري أن عقبات استيراد القمح من روسيا تتعلق بالأساس بكيفية نقله، مضيفًا: "نتحدث بالفعل مع الجانب الروسي بخصوص استيراد القمح وبخصوص آليات النقل وخلافه وتفاصيل كثيرة. ربما هناك بعص التباطؤ. ما زال القمح الروسي يصل إلى مصر ولكن بعض العقبات تؤدي إلى شيء من البطء النسبي، ولكن نسعى للحفاظ على الكميات وعلى التدفق الطبيعي للقمح من روسيا إلى مصر".
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تسود حالة من القلق العالمي من نقص المعروض العالمي في القمح، حيث تحصل العديد من دول منطقة الشرق الأوسط على احتياجاتها من المحصول من روسيا وأوكرانيا.
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