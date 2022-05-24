عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220524/موديرنا-تجري-الدراسات-ما-قبل-السريرية-للقاحات-محتملة-ضد-جدري-القرود-1062660247.html
موديرنا تجري الدراسات "ما قبل السريرية" للقاحات محتملة ضد جدري القرود
موديرنا تجري الدراسات "ما قبل السريرية" للقاحات محتملة ضد جدري القرود
قالت شركة موديرنا للصناعات الدوائية إنها تجري الدراسات "ما قبل السريرية" على لقاحات محتملة ضد جدري القردة. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T14:26+0000
2022-05-24T14:26+0000
جدري القردة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/15/1062520605_0:144:3072:1872_1920x0_80_0_0_a24b133faa72ae5bd9996be7bc8c2da9.jpg
وكتبت موديرنا على تويتر: "نحن نحقق في لقاحات محتملة لجدري القرود على المستوى قبل السريري".أكدت منظمة الصحة العالمية وجود لقاح لجدري القرود، لافتة إلى أنه حصل على الموافقات اللازمة.وفي تصريحات نقلها موقع العربية أكدت المنظمة أن اللقاح لا يزال يحتاج إلى إجراء بعض الاختبارات.وأوضحت أن جدري القرود لن يتحول لوباء مثل كورونا؛ معللة بأنها تمتلك اللقاح، مطالبة الدول بالإعلان عن الإصابات الموجودة فيها.ويعد جدرى القرود عدوى فيروسية نادرة تنتقل أيضًا بين البشر، وعادة ما تكون حالة خفيفة ويتعافى معظم الناس في غضون أسابيع قليلة، ولكن يمكن أن تحدث مضاعفات بالنسبة للبعض.وتشمل الأعراض الأولية لجدري القرود الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق.قد يتطور الطفح الجلدي، وغالبًا ما يبدأ على الوجه ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويتغير الطفح الجلدي ويمر بمراحل مختلفة قبل أن يتشكل في النهاية قشرة تسقط لاحقًا.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/جدري-القردة-خبراء-يجيبون-لـسبوتنيك-عن-أهم-الأسئلة-الخاصة-بانتقاله-واللقاحات-الخاصة-به-1062658841.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/15/1062520605_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_283f159a722818539aefd8958965a9a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جدري القردة

موديرنا تجري الدراسات "ما قبل السريرية" للقاحات محتملة ضد جدري القرود

14:26 GMT 24.05.2022
© AFP 2022 / CHARLES BOUESSELجدري القرود في أفريقيا
جدري القرود في أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© AFP 2022 / CHARLES BOUESSEL
تابعنا عبرTelegram
قالت شركة موديرنا للصناعات الدوائية إنها تجري الدراسات "ما قبل السريرية" على لقاحات محتملة ضد جدري القردة.
وكتبت موديرنا على تويتر: "نحن نحقق في لقاحات محتملة لجدري القرود على المستوى قبل السريري".
أكدت منظمة الصحة العالمية وجود لقاح لجدري القرود، لافتة إلى أنه حصل على الموافقات اللازمة.
وفي تصريحات نقلها موقع العربية أكدت المنظمة أن اللقاح لا يزال يحتاج إلى إجراء بعض الاختبارات.
وأوضحت أن جدري القرود لن يتحول لوباء مثل كورونا؛ معللة بأنها تمتلك اللقاح، مطالبة الدول بالإعلان عن الإصابات الموجودة فيها.
جدري القرود - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
جدري القردة.. خبراء يجيبون لـ"سبوتنيك" عن أهم الأسئلة الخاصة بانتقاله واللقاحات الخاصة به
14:01 GMT
ويعد جدرى القرود عدوى فيروسية نادرة تنتقل أيضًا بين البشر، وعادة ما تكون حالة خفيفة ويتعافى معظم الناس في غضون أسابيع قليلة، ولكن يمكن أن تحدث مضاعفات بالنسبة للبعض.
وتشمل الأعراض الأولية لجدري القرود الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق.
قد يتطور الطفح الجلدي، وغالبًا ما يبدأ على الوجه ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويتغير الطفح الجلدي ويمر بمراحل مختلفة قبل أن يتشكل في النهاية قشرة تسقط لاحقًا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина с коляской на набережной Херсона рядом с российским военным - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала