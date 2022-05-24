https://arabic.sputniknews.com/20220524/موديرنا-تجري-الدراسات-ما-قبل-السريرية-للقاحات-محتملة-ضد-جدري-القرود-1062660247.html
موديرنا تجري الدراسات "ما قبل السريرية" للقاحات محتملة ضد جدري القرود
موديرنا تجري الدراسات "ما قبل السريرية" للقاحات محتملة ضد جدري القرود
قالت شركة موديرنا للصناعات الدوائية إنها تجري الدراسات "ما قبل السريرية" على لقاحات محتملة ضد جدري القردة. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T14:26+0000
2022-05-24T14:26+0000
2022-05-24T14:26+0000
جدري القردة
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وكتبت موديرنا على تويتر: "نحن نحقق في لقاحات محتملة لجدري القرود على المستوى قبل السريري".أكدت منظمة الصحة العالمية وجود لقاح لجدري القرود، لافتة إلى أنه حصل على الموافقات اللازمة.وفي تصريحات نقلها موقع العربية أكدت المنظمة أن اللقاح لا يزال يحتاج إلى إجراء بعض الاختبارات.وأوضحت أن جدري القرود لن يتحول لوباء مثل كورونا؛ معللة بأنها تمتلك اللقاح، مطالبة الدول بالإعلان عن الإصابات الموجودة فيها.ويعد جدرى القرود عدوى فيروسية نادرة تنتقل أيضًا بين البشر، وعادة ما تكون حالة خفيفة ويتعافى معظم الناس في غضون أسابيع قليلة، ولكن يمكن أن تحدث مضاعفات بالنسبة للبعض.وتشمل الأعراض الأولية لجدري القرود الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق.قد يتطور الطفح الجلدي، وغالبًا ما يبدأ على الوجه ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويتغير الطفح الجلدي ويمر بمراحل مختلفة قبل أن يتشكل في النهاية قشرة تسقط لاحقًا.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/جدري-القردة-خبراء-يجيبون-لـسبوتنيك-عن-أهم-الأسئلة-الخاصة-بانتقاله-واللقاحات-الخاصة-به-1062658841.html
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جدري القردة
موديرنا تجري الدراسات "ما قبل السريرية" للقاحات محتملة ضد جدري القرود
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قالت شركة موديرنا للصناعات الدوائية إنها تجري الدراسات "ما قبل السريرية" على لقاحات محتملة ضد جدري القردة.
وكتبت موديرنا على تويتر: "نحن نحقق في لقاحات محتملة لجدري القرود على المستوى قبل السريري".
أكدت منظمة الصحة العالمية وجود لقاح لجدري القرود، لافتة إلى أنه حصل على الموافقات اللازمة.
وفي تصريحات نقلها موقع العربية أكدت المنظمة أن اللقاح لا يزال يحتاج إلى إجراء بعض الاختبارات.
وأوضحت أن جدري القرود لن يتحول لوباء مثل كورونا؛ معللة بأنها تمتلك اللقاح، مطالبة الدول بالإعلان عن الإصابات الموجودة فيها.
ويعد جدرى القرود عدوى فيروسية نادرة تنتقل أيضًا بين البشر، وعادة ما تكون حالة خفيفة ويتعافى معظم الناس في غضون أسابيع قليلة، ولكن يمكن أن تحدث مضاعفات بالنسبة للبعض.
وتشمل الأعراض
الأولية لجدري القرود الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق.
قد يتطور الطفح الجلدي، وغالبًا ما يبدأ على الوجه ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويتغير الطفح الجلدي ويمر بمراحل مختلفة قبل أن يتشكل في النهاية قشرة تسقط لاحقًا.