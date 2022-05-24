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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220524/نائب-رئيس-منطقة-خيرسون-هدفنا-الانضمام-لروسيا-الاتحادية-1062640868.html
نائب رئيس منطقة خيرسون: هدفنا الانضمام لروسيا الاتحادية
نائب رئيس منطقة خيرسون: هدفنا الانضمام لروسيا الاتحادية
أعلن كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، إن منطقة خيرسون لا تخطط لأن تكون جمهورية مستقلة منفصلة والهدف هو أن تنضم إلي روسيا. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T04:29+0000
2022-05-24T04:29+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ستريموسوف، لوكالة سبوتنيك، اليوم الثلاثاء، "نحن لا نخطط أن نكون جمهورية مستقلة منفصلة. مهمتنا الرئيسية هي أن نكون جزءا من روسيا".وأكد نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، أن التعليم في المدارس والجامعات سيكون باللغة الروسية".هذا وأكد رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، في وقت سابق أن "منطقة خيرسون ستصبح داخل روسيا الاتحادية قريبا".
https://arabic.sputniknews.com/20220523/خيرسون-بعدسة-مصورين-أجانب-1062575485.html
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أخبار أوكرانيا

نائب رئيس منطقة خيرسون: هدفنا الانضمام لروسيا الاتحادية

04:29 GMT 24.05.2022
© AP Photoكبار السن من السكان المحليين يتحدثون إلى مجموعة من الجنود الروس في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022.
كبار السن من السكان المحليين يتحدثون إلى مجموعة من الجنود الروس في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© AP Photo
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أعلن كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، إن منطقة خيرسون لا تخطط لأن تكون جمهورية مستقلة منفصلة والهدف هو أن تنضم إلي روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال ستريموسوف، لوكالة سبوتنيك، اليوم الثلاثاء، "نحن لا نخطط أن نكون جمهورية مستقلة منفصلة. مهمتنا الرئيسية هي أن نكون جزءا من روسيا".

وأضاف، "ستصبح الروسية إلى جانب الأوكرانية لغة رسمية في منطقة خيرسون".

وأكد نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، أن التعليم في المدارس والجامعات سيكون باللغة الروسية".
امرأة مع طفلها تسير من أمام جندي روسي عند جسر على البحر الأسود في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
خيرسون بعدسة مصورين أجانب
أمس, 08:34 GMT
هذا وأكد رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، في وقت سابق أن "منطقة خيرسون ستصبح داخل روسيا الاتحادية قريبا".
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