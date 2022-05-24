https://arabic.sputniknews.com/20220524/نائب-رئيس-منطقة-خيرسون-هدفنا-الانضمام-لروسيا-الاتحادية-1062640868.html
نائب رئيس منطقة خيرسون: هدفنا الانضمام لروسيا الاتحادية
نائب رئيس منطقة خيرسون: هدفنا الانضمام لروسيا الاتحادية
أعلن كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، إن منطقة خيرسون لا تخطط لأن تكون جمهورية مستقلة منفصلة والهدف هو أن تنضم إلي روسيا. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T04:29+0000
2022-05-24T04:29+0000
2022-05-24T04:29+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ستريموسوف، لوكالة سبوتنيك، اليوم الثلاثاء، "نحن لا نخطط أن نكون جمهورية مستقلة منفصلة. مهمتنا الرئيسية هي أن نكون جزءا من روسيا".وأكد نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، أن التعليم في المدارس والجامعات سيكون باللغة الروسية".هذا وأكد رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، في وقت سابق أن "منطقة خيرسون ستصبح داخل روسيا الاتحادية قريبا".
https://arabic.sputniknews.com/20220523/خيرسون-بعدسة-مصورين-أجانب-1062575485.html
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أخبار أوكرانيا
نائب رئيس منطقة خيرسون: هدفنا الانضمام لروسيا الاتحادية
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أعلن كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، إن منطقة خيرسون لا تخطط لأن تكون جمهورية مستقلة منفصلة والهدف هو أن تنضم إلي روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال ستريموسوف، لوكالة سبوتنيك، اليوم الثلاثاء، "نحن لا نخطط أن نكون جمهورية مستقلة منفصلة. مهمتنا الرئيسية هي أن نكون جزءا من روسيا
".
وأضاف، "ستصبح الروسية إلى جانب الأوكرانية لغة رسمية في منطقة خيرسون".
وأكد نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، أن التعليم في المدارس والجامعات سيكون باللغة الروسية".
هذا وأكد رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، في وقت سابق أن "منطقة خيرسون ستصبح داخل روسيا الاتحادية قريبا".