https://arabic.sputniknews.com/20220524/هنغاريا-تعلن-حالة-الطوارئ-بسبب-الحرب-والاقتصاد-1062665238.html

هنغاريا تعلن حالة الطوارئ بسبب الوضع في أوكرانيا

هنغاريا تعلن حالة الطوارئ بسبب الوضع في أوكرانيا

أعلن رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، مساء اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في البلاد، والتي ستسمح بـ"الاستجابة الفورية" لتداعيات الوضع في أوكرانيا، بحسب وكالة... 24.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-24T16:43+0000

2022-05-24T16:43+0000

2022-05-24T16:57+0000

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101345/57/1013455766_0:212:1624:1126_1920x0_80_0_0_417832788240aba2f7d31584f4cd2b8c.jpg

وأفادت "بلومبرغ" بأن البرلمان الهنغاري أجرى في وقت سابق اليوم، تعديلا دستوريا يمنح حكومة البلاد سلطة إعلان حالة طوارئ الحرب حال نشوب نزاع مسلح أو حرب في بلد مجاور.وجاء إعلان رئيس الوزراء فيكتور أوربان بعد دقائق قليلة من تشكيل الحكومة الجديدة.وقال أوربان إن "الحكومة لم تهدر دقيقة واحدة لأن هناك حربا تدور في الجوار؛ حرب لا يرى أحد نهاية لها، وتعرض أمننا المادي للخطر باستمرار، وتهدد أيضًا إمدادات الطاقة وأمن الاقتصاد والعائلات".وأوضح أن الحكومة، ممارسة لحقها بموجب القانون، ستطبق حالة الطوارئ التي تسمح لها بالاستجابة على الفور وحماية شعبنا بكل الوسائل الممكنة.

https://arabic.sputniknews.com/20220524/هنغاريا-منح-الحكومة-سلطة-إعلان-حالة-الطوارئ-إذا-ما-نشبت-حرب-في-بلد-مجاور-1062664501.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار العالم الآن