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هنغاريا تعلن حالة الطوارئ بسبب الوضع في أوكرانيا
هنغاريا تعلن حالة الطوارئ بسبب الوضع في أوكرانيا
أعلن رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، مساء اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في البلاد، والتي ستسمح بـ"الاستجابة الفورية" لتداعيات الوضع في أوكرانيا، بحسب وكالة... 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T16:43+0000
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وأفادت "بلومبرغ" بأن البرلمان الهنغاري أجرى في وقت سابق اليوم، تعديلا دستوريا يمنح حكومة البلاد سلطة إعلان حالة طوارئ الحرب حال نشوب نزاع مسلح أو حرب في بلد مجاور.وجاء إعلان رئيس الوزراء فيكتور أوربان بعد دقائق قليلة من تشكيل الحكومة الجديدة.وقال أوربان إن "الحكومة لم تهدر دقيقة واحدة لأن هناك حربا تدور في الجوار؛ حرب لا يرى أحد نهاية لها، وتعرض أمننا المادي للخطر باستمرار، وتهدد أيضًا إمدادات الطاقة وأمن الاقتصاد والعائلات".وأوضح أن الحكومة، ممارسة لحقها بموجب القانون، ستطبق حالة الطوارئ التي تسمح لها بالاستجابة على الفور وحماية شعبنا بكل الوسائل الممكنة.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/هنغاريا-منح-الحكومة-سلطة-إعلان-حالة-الطوارئ-إذا-ما-نشبت-حرب-في-بلد-مجاور-1062664501.html
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هنغاريا تعلن حالة الطوارئ بسبب الوضع في أوكرانيا

16:43 GMT 24.05.2022 (تم التحديث: 16:57 GMT 24.05.2022)
© Sputnik . Aleksei Drujinin / الذهاب إلى بنك الصورفيكتور أوربان
فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© Sputnik . Aleksei Drujinin
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أعلن رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، مساء اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في البلاد، والتي ستسمح بـ"الاستجابة الفورية" لتداعيات الوضع في أوكرانيا، بحسب وكالة "بلومبرغ".
وأفادت "بلومبرغ" بأن البرلمان الهنغاري أجرى في وقت سابق اليوم، تعديلا دستوريا يمنح حكومة البلاد سلطة إعلان حالة طوارئ الحرب حال نشوب نزاع مسلح أو حرب في بلد مجاور.
الحدود الهنغارية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
هنغاريا.. منح الحكومة سلطة إعلان حالة الطوارئ إذا ما نشبت حرب في بلد مجاور
16:30 GMT
وجاء إعلان رئيس الوزراء فيكتور أوربان بعد دقائق قليلة من تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال أوربان إن "الحكومة لم تهدر دقيقة واحدة لأن هناك حربا تدور في الجوار؛ حرب لا يرى أحد نهاية لها، وتعرض أمننا المادي للخطر باستمرار، وتهدد أيضًا إمدادات الطاقة وأمن الاقتصاد والعائلات".

وأضاف: "العالم على حافة أزمة اقتصادية، ويجب على هنغاريا البقاء خارج هذه الحرب وحماية شعبها".

وأوضح أن الحكومة، ممارسة لحقها بموجب القانون، ستطبق حالة الطوارئ التي تسمح لها بالاستجابة على الفور وحماية شعبنا بكل الوسائل الممكنة.
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