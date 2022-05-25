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إعلام: مسؤولون أمريكيون في السعودية لبحث زيادة إنتاج النفط
إعلام: مسؤولون أمريكيون في السعودية لبحث زيادة إنتاج النفط
ذكر موقع "أكسيوس" أن إثنين من كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن يقومان بزيارة للسعودة لإجراء محادثات بهدف التوصل لاتفاق لزيادة إنتاج النفط. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T15:56+0000
2022-05-25T15:56+0000
أخبار السعودية اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونقل الموقع في تقرير نشره اليوم الأربعاء عن 4 مسؤولين أمريكيين، أحدهما مسؤول سابق أن المباحثات تشمل العلاقات الثنائية بين البلدين.وتهدف الزيارة كذلك لإجراء مباحثات بشأن ترتيبات محتملة لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل ومصر، بحسب التقرير.كما يناقش المسؤولون رحلة الرئيس الأمريكي المرتقبة إلى منطقة الشرق الأوسط والتي قد تشمل السعودية في يونيو/ حزيران المقبل.وذكر التقرير أن منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك ومبعوث وزارة الخارجية لشؤون الطاقة عاموس هوشتاين وصلوا يوم الثلاثاء إلى السعودية للقاء مسؤولين سعوديين كبار. وفي تعليقه على نبأ الزيارة، رفض البيت الأبيض التعليق.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية " (الوزراة) ليس لديها سفر رسمي للإعلان في هذا الوقت".
https://arabic.sputniknews.com/20220310/-واشنطن-تنجح-بالضغط-على-دولة-خليجية-لتغيير-موقفها-بشأن-زيادة-إنتاج-النفط-1059699053.html
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أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: مسؤولون أمريكيون في السعودية لبحث زيادة إنتاج النفط

15:56 GMT 25.05.2022
© AFP 2022 / Stefani Reynoldsحادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022
حادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© AFP 2022 / Stefani Reynolds
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ذكر موقع "أكسيوس" أن إثنين من كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن يقومان بزيارة للسعودة لإجراء محادثات بهدف التوصل لاتفاق لزيادة إنتاج النفط.
ونقل الموقع في تقرير نشره اليوم الأربعاء عن 4 مسؤولين أمريكيين، أحدهما مسؤول سابق أن المباحثات تشمل العلاقات الثنائية بين البلدين.
أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
واشنطن تنجح بالضغط على دولة خليجية لتغيير موقفها بشأن زيادة إنتاج النفط
10 مارس, 05:50 GMT
وتهدف الزيارة كذلك لإجراء مباحثات بشأن ترتيبات محتملة لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل ومصر، بحسب التقرير.
كما يناقش المسؤولون رحلة الرئيس الأمريكي المرتقبة إلى منطقة الشرق الأوسط والتي قد تشمل السعودية في يونيو/ حزيران المقبل.
وذكر التقرير أن منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك ومبعوث وزارة الخارجية لشؤون الطاقة عاموس هوشتاين وصلوا يوم الثلاثاء إلى السعودية للقاء مسؤولين سعوديين كبار. وفي تعليقه على نبأ الزيارة، رفض البيت الأبيض التعليق.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية " (الوزراة) ليس لديها سفر رسمي للإعلان في هذا الوقت".
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