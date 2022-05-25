https://arabic.sputniknews.com/20220525/إعلام-مسؤولون-أمريكيون-في-السعودية-لبحث-زيادة-إنتاج-النفط-1062699133.html

إعلام: مسؤولون أمريكيون في السعودية لبحث زيادة إنتاج النفط

إعلام: مسؤولون أمريكيون في السعودية لبحث زيادة إنتاج النفط

ذكر موقع "أكسيوس" أن إثنين من كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن يقومان بزيارة للسعودة لإجراء محادثات بهدف التوصل لاتفاق لزيادة إنتاج النفط. 25.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-25T15:56+0000

2022-05-25T15:56+0000

2022-05-25T15:56+0000

أخبار السعودية اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

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ونقل الموقع في تقرير نشره اليوم الأربعاء عن 4 مسؤولين أمريكيين، أحدهما مسؤول سابق أن المباحثات تشمل العلاقات الثنائية بين البلدين.وتهدف الزيارة كذلك لإجراء مباحثات بشأن ترتيبات محتملة لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل ومصر، بحسب التقرير.كما يناقش المسؤولون رحلة الرئيس الأمريكي المرتقبة إلى منطقة الشرق الأوسط والتي قد تشمل السعودية في يونيو/ حزيران المقبل.وذكر التقرير أن منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك ومبعوث وزارة الخارجية لشؤون الطاقة عاموس هوشتاين وصلوا يوم الثلاثاء إلى السعودية للقاء مسؤولين سعوديين كبار. وفي تعليقه على نبأ الزيارة، رفض البيت الأبيض التعليق.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية " (الوزراة) ليس لديها سفر رسمي للإعلان في هذا الوقت".

https://arabic.sputniknews.com/20220310/-واشنطن-تنجح-بالضغط-على-دولة-خليجية-لتغيير-موقفها-بشأن-زيادة-إنتاج-النفط-1059699053.html

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أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية