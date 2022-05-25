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التخلي عن النفط الروسي بمثابة انتحار للاتحاد الأوروبي
التخلي عن النفط الروسي بمثابة انتحار للاتحاد الأوروبي
الخارجية الروسية: التخلي عن النفط الروسي سيكون بمثابة انتحار للاتحاد الأوروبي. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T11:26+0000
2022-05-25T11:26+0000
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن "رفض الاتحاد الأوروبي الحصول على النفط الروسي، تحت الضغط الأمريكي في إطار إعداد الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، سيكون بمثابة انتحار لدول الاتحاد الأوروبي".وقالت زاخاروفا موضحة، عبر أثير راديو "سبوتنيك" الناطق باللغة الروسية:
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التخلي عن النفط الروسي بمثابة انتحار للاتحاد الأوروبي

11:26 GMT 25.05.2022
© Sputnikالتخلي عن النفط الروسي بمثابة انتحار للاتحاد الأوروبي
التخلي عن النفط الروسي بمثابة انتحار للاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
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الخارجية الروسية: التخلي عن النفط الروسي سيكون بمثابة انتحار للاتحاد الأوروبي.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن "رفض الاتحاد الأوروبي الحصول على النفط الروسي، تحت الضغط الأمريكي في إطار إعداد الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، سيكون بمثابة انتحار لدول الاتحاد الأوروبي".
وقالت زاخاروفا موضحة، عبر أثير راديو "سبوتنيك" الناطق باللغة الروسية:

عندها سيكون انتحارًا حقيقيًا في الاتحاد الأوروبي. يجب فهم هذا. هذه ميول انتحارية. الأشخاص الذين ليس لديهم أدنى فكرة (عما يحصل) لا يمكنهم تحمل نتيجة ذلك، الخبراء والمحللون في الاتحاد الأوروبي يدركون جيدًا أن هذا انتحارا جماعيا.

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