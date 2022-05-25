https://arabic.sputniknews.com/20220525/الرئيس-الإسرائيلي-علاقتي-بأردوغان-تسير-في-الاتجاه-الصحيح-1062705248.html
الرئيس الإسرائيلي: علاقتي بأردوغان تسير في الاتجاه الصحيح
الرئيس الإسرائيلي: علاقتي بأردوغان تسير في الاتجاه الصحيح
أشاد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بعلاقاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معتبرا أنها تسير "في الاتجاه الصحيح". 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T18:40+0000
2022-05-25T18:40+0000
2022-05-25T18:40+0000
رجب طيب أردوغان
الرئيس الإسرائيلي
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جاء ذلك في كلمة أدلى بها، اليوم الأربعاء، خلال مشاركته في الجلسة الخاصة للمنتدى الاقتصادي العالمي (قمة دافوس) في سويسرا، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس الإسرائيلي إنه بدأ مرحلة مهمة ومدروسة جيدا بعد توليه المنصب مع نظيره التركي أردوغان.وأوضح أن ذروة هذه العلاقة كانت خلال زيارته الرسمية التاريخية لأنقرة وإسطنبول في مارس/ آذار الماضي.واعتبر أن العلاقة دخلت "اليوم في مرحلة جديدة، حيث يقوم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بزيارة رسمية لإسرائيل أمس واليوم".وتابع: "يسعدني أن أكون في حوار مفتوح وصادق مع الرئيس أردوغان، وهو حوار يسير في الاتجاه الصحيح".وأشار إلى أن تشاووش أوغلو يجري مباحثات مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بشأن العلاقات الثنائية في جميع المجالات.وقال هرتسوغ إن رؤية إسرائيل هي أن تصبح في حوار مع كافة الدول المجاورة "والصديقة" في البحر المتوسط.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/الرئيس-الإسرائيلي-هرتسوغ-يعود-إلى-بلاده-بعد-زيارة-قصيرة-إلى-الإمارات-1062279383.html
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رجب طيب أردوغان, الرئيس الإسرائيلي
الرئيس الإسرائيلي: علاقتي بأردوغان تسير في الاتجاه الصحيح
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أشاد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بعلاقاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معتبرا أنها تسير "في الاتجاه الصحيح".
جاء ذلك في كلمة أدلى بها، اليوم الأربعاء، خلال مشاركته في الجلسة الخاصة للمنتدى الاقتصادي العالمي (قمة دافوس) في سويسرا، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقال الرئيس الإسرائيلي إنه بدأ مرحلة مهمة ومدروسة جيدا بعد توليه المنصب مع نظيره التركي أردوغان.
وأوضح أن ذروة هذه العلاقة كانت خلال زيارته الرسمية التاريخية لأنقرة وإسطنبول في مارس/ آذار الماضي.
واعتبر أن العلاقة دخلت "اليوم في مرحلة جديدة، حيث يقوم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بزيارة رسمية لإسرائيل أمس واليوم".
وتابع: "يسعدني أن أكون في حوار مفتوح وصادق مع الرئيس أردوغان، وهو حوار يسير في الاتجاه الصحيح".
وأشار إلى أن تشاووش أوغلو يجري مباحثات مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بشأن العلاقات الثنائية في جميع المجالات.
وقال هرتسوغ إن رؤية إسرائيل هي أن تصبح في حوار مع كافة الدول المجاورة "والصديقة" في البحر المتوسط.