https://arabic.sputniknews.com/20220515/الرئيس-الإسرائيلي-هرتسوغ-يعود-إلى-بلاده-بعد-زيارة-قصيرة-إلى-الإمارات-1062279383.html

الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ يعود إلى بلاده بعد زيارة قصيرة إلى الإمارات

الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ يعود إلى بلاده بعد زيارة قصيرة إلى الإمارات

عاد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، إلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب بعد زيارة قصيرة أجراها، اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T20:07+0000

2022-05-15T20:07+0000

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إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن هرتسوغ عاد إلى إسرائيل بعدما أقلعت طائرته ظهرا إلى الإمارات لتقديم العزاء في وفاة رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد.وكان هرتسوغ قد غرد من مطار بن غوريون قبل الإقلاع للإمارات قائلا، إنه سنطلق إلى الدولة الخليجية رفقة وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج ووزير الاتصالات يوعاز هندل "لتقديم واجب العزاء باسم دولة إسرائيل لصديقي، الرئيس الجديد للإمارات سمو الشيخ محمد بن زايد، لعائلته وللشعب الإماراتي برحيل المغفور له، سمو الشيخ خلفية بن زايد، الرئيس الراحل للإمارات العربية المتحدة".واعتبر هرتسوغ أن "الشراكة والسلام"، بين بلاده والإمارات "ركيزتان بالنسبة لنا وللمنطقة كلها، أقامهما قادة شجعان وعلى رأسهم سمو الشيخ خليفة بن زايد".وقال إن رحيل الشيخ خليفة "فقدان كبير"، مضيفا "أنا واثق أن رسالته ستظل مضيئة في الشرق الأوسط".وأواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، زار هرتسوغ الإمارات للمرة الأولى، والتقى محمد بن زايد ووزير الخارجية عبد الله بن زايد.وكان حكام الإمارات السبعة قد انتخبوا، أمس السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات، خلفا للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية ظهر الجمعة.ووقعت إسرائيل والإمارات في سبتمبر/ أيلول 2020 اتفاق سلام في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، جاء متبوعا بتوقيع العديد من الاتفاقات بين البلدين في مجالات مختلفة بينها التجارة والاستثمار والسياحة والصحة والزراعة وغيرها.

https://arabic.sputniknews.com/20220515/الرئيس-الإسرائيلي-أسافر-الآن-إلى-الإمارات-لتقديم-العزاء-لصديقي-محمد-بن-زايد-1062262714.html

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