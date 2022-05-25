https://arabic.sputniknews.com/20220525/السودان-شح-المياه-يتحول-إلى-أزمة-في-الخرطوم-1062698652.html
السودان… شح المياه يتحول إلى أزمة في الخرطوم
السودان… شح المياه يتحول إلى أزمة في الخرطوم
تعاني العاصمة السودانية الخرطوم من شح في المياه تحول إلى أزمة، بينما تحاول الحكومة إيجاد حلول لمواجهته. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T15:45+0000
2022-05-25T15:45+0000
2022-05-25T15:45+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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قال مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم، على العجب، إن الهيئة تبذل جهودا كبيرة لمواجهة شح المياه في عدد من مناطق الولاية، حسبما ذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية، اليوم الأربعاء.وتابع: "تتخذ الهيئة تدابير فنية وهندسية لتخفيف أزمة شح المياه"، مشيرا إلى أنه يجري العمل على إنشاء محطات مياه جديدة على النيل في عدة مناطق.ويدعو سكان المناطق المتضررة من شح المياه إلى توفير حلول عاجلة للتعامل مع هذه الأزمة إلى أن يتم إنشاء محطات جديدة يمكنها تعويض هذا الشح.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم
السودان… شح المياه يتحول إلى أزمة في الخرطوم
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تعاني العاصمة السودانية الخرطوم من شح في المياه تحول إلى أزمة، بينما تحاول الحكومة إيجاد حلول لمواجهته.
قال مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم، على العجب، إن الهيئة تبذل جهودا كبيرة لمواجهة شح المياه في عدد من مناطق الولاية، حسبما ذكرت
صحيفة "الانتباهة" السودانية، اليوم الأربعاء.
وتابع: "تتخذ الهيئة تدابير فنية وهندسية لتخفيف أزمة شح المياه
"، مشيرا إلى أنه يجري العمل على إنشاء محطات مياه جديدة على النيل في عدة مناطق.
ويدعو سكان المناطق المتضررة من شح المياه إلى توفير حلول عاجلة للتعامل مع هذه الأزمة إلى أن يتم إنشاء محطات جديدة
يمكنها تعويض هذا الشح.