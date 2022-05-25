عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220525/السودان-شح-المياه-يتحول-إلى-أزمة-في-الخرطوم-1062698652.html
السودان… شح المياه يتحول إلى أزمة في الخرطوم
السودان… شح المياه يتحول إلى أزمة في الخرطوم
تعاني العاصمة السودانية الخرطوم من شح في المياه تحول إلى أزمة، بينما تحاول الحكومة إيجاد حلول لمواجهته. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T15:45+0000
2022-05-25T15:45+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103738/70/1037387035_0:207:2048:1359_1920x0_80_0_0_94885e9a3d4384ce460a93483cd27902.jpg
قال مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم، على العجب، إن الهيئة تبذل جهودا كبيرة لمواجهة شح المياه في عدد من مناطق الولاية، حسبما ذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية، اليوم الأربعاء.وتابع: "تتخذ الهيئة تدابير فنية وهندسية لتخفيف أزمة شح المياه"، مشيرا إلى أنه يجري العمل على إنشاء محطات مياه جديدة على النيل في عدة مناطق.ويدعو سكان المناطق المتضررة من شح المياه إلى توفير حلول عاجلة للتعامل مع هذه الأزمة إلى أن يتم إنشاء محطات جديدة يمكنها تعويض هذا الشح.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/الصندوق-السعودي-للتنمية-يمول-تنفيذ-500-محطة-مياه-جوفية-بالطاقة-الشمسية-في-السودان-1060697358.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103738/70/1037387035_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_c09a3d341b3d2acce4db4fee05eaba5e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السودان اليوم

السودان… شح المياه يتحول إلى أزمة في الخرطوم

15:45 GMT 25.05.2022
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudanمناظر عامة للمدن العربية - مدينة الخرطوم، السودان
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة الخرطوم، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudan
تابعنا عبرTelegram
تعاني العاصمة السودانية الخرطوم من شح في المياه تحول إلى أزمة، بينما تحاول الحكومة إيجاد حلول لمواجهته.
قال مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم، على العجب، إن الهيئة تبذل جهودا كبيرة لمواجهة شح المياه في عدد من مناطق الولاية، حسبما ذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية، اليوم الأربعاء.
منظر جوي لتلاقي النيل الأبيض والنيل الأزرق في الخرطوم، السودان 17 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
الصندوق السعودي للتنمية يمول تنفيذ 500 محطة مياه جوفية بالطاقة الشمسية في السودان
31 مارس, 14:00 GMT
وتابع: "تتخذ الهيئة تدابير فنية وهندسية لتخفيف أزمة شح المياه"، مشيرا إلى أنه يجري العمل على إنشاء محطات مياه جديدة على النيل في عدة مناطق.
ويدعو سكان المناطق المتضررة من شح المياه إلى توفير حلول عاجلة للتعامل مع هذه الأزمة إلى أن يتم إنشاء محطات جديدة يمكنها تعويض هذا الشح.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала