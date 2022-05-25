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https://arabic.sputniknews.com/20220525/القوات-الإسرائيلية-تقابل-تجمعا-للبنانيين-على-الحدود-بقنابل-دخانية-1062709705.html
القوات الإسرائيلية تقابل تجمعا للبنانيين على الحدود بقنابل دخانية
القوات الإسرائيلية تقابل تجمعا للبنانيين على الحدود بقنابل دخانية
أعلن الجيش اللبناني أن القوات الإسرائيلية ألقت 13 قنبلة دخانية وقنبلتين صوتيتين على تجمع لشباب لبنانيين على الحدود الجنوبية للاحتفال بمناسبة تحرير جنوب لبنان. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T22:47+0000
2022-05-25T22:47+0000
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إسرائيل
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القاهرة - سبوتنيك. وأوضح الجيش اللبناني على حسابه الرسمي على تويتر، "ألقت قوات العدو الإسرائيلي ثلاثة عشرة قنبلة دخانية وقنبلتين صوتيتين على تجمع للشبان بمناسبة عيد المقاومة والتحرير عند الحدود مع بلدة العديسة".وفي نفس السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي، من جانبه، أن القطاع الشرقي للحدود الإسرائيلية اللبنانية بين بلدتي ميسجاف عام والمطلة، يشهد توترا في الساعات الأخيرة، إثر قيام عشرات اللبنانيين من بلدتي العديسة وكفركلا المحاذيتين للحدود بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاه الجهة الإسرائيلية"، بحسب ما نقلت قناة "كان" الإسرائيلية.وأكد الجيش الإسرائيلي أن "قواته على أهبة الاستعداد، وأن الموقف تحت السيطرة، حيث ردت بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه اللبنانيين الذين يحيون في مثل هذا اليوم الذكرى الثانية والعشرين لانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان".وفي نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، سقطت طائرة إسرائيلية مُسيرة بدون طيار في الأراضي اللبنانية، في وادي مريمين في خراج بلدة ياطر جنوبي لبنان، في حادثة أعلن حزب الله تبنيها.واحتلت إسرائيل جنوب لبنان عام 1978، وكونت هناك ميلشيات من المتعاونين قبل أن تدخل بيروت في عام 1982، ثم انسحبت وبقيت في الجنوب حتى عام 2000، حين قرر رئيس الوزراء إيهود باراك الانسحاب بشكل أحادي.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/لبنان-يتهم-إسرائيل-بخرق-مياهه-الإقليمية--1062612366.html
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لبنان, إسرائيل

القوات الإسرائيلية تقابل تجمعا للبنانيين على الحدود بقنابل دخانية

22:47 GMT 25.05.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albaiتظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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أعلن الجيش اللبناني أن القوات الإسرائيلية ألقت 13 قنبلة دخانية وقنبلتين صوتيتين على تجمع لشباب لبنانيين على الحدود الجنوبية للاحتفال بمناسبة تحرير جنوب لبنان.
القاهرة - سبوتنيك. وأوضح الجيش اللبناني على حسابه الرسمي على تويتر، "ألقت قوات العدو الإسرائيلي ثلاثة عشرة قنبلة دخانية وقنبلتين صوتيتين على تجمع للشبان بمناسبة عيد المقاومة والتحرير عند الحدود مع بلدة العديسة".
الحدود اللبنانية والإسرائيلية - ترسيم الحدود بين لبنان و إسرائيل، 14 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
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23 مايو, 10:02 GMT
وفي نفس السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي، من جانبه، أن القطاع الشرقي للحدود الإسرائيلية اللبنانية بين بلدتي ميسجاف عام والمطلة، يشهد توترا في الساعات الأخيرة، إثر قيام عشرات اللبنانيين من بلدتي العديسة وكفركلا المحاذيتين للحدود بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاه الجهة الإسرائيلية"، بحسب ما نقلت قناة "كان" الإسرائيلية.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن "قواته على أهبة الاستعداد، وأن الموقف تحت السيطرة، حيث ردت بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه اللبنانيين الذين يحيون في مثل هذا اليوم الذكرى الثانية والعشرين لانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان".
وفي نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، سقطت طائرة إسرائيلية مُسيرة بدون طيار في الأراضي اللبنانية، في وادي مريمين في خراج بلدة ياطر جنوبي لبنان، في حادثة أعلن حزب الله تبنيها.
واحتلت إسرائيل جنوب لبنان عام 1978، وكونت هناك ميلشيات من المتعاونين قبل أن تدخل بيروت في عام 1982، ثم انسحبت وبقيت في الجنوب حتى عام 2000، حين قرر رئيس الوزراء إيهود باراك الانسحاب بشكل أحادي.
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