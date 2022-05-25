عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220525/تحرير-حوت-ضخم-علق-بشبكة-صيد-فيديو-1062698473.html
تحرير حوت ضخم علق بشبكة صيد... فيديو
تحرير حوت ضخم علق بشبكة صيد... فيديو
تداولت وسائل إعلام إسبانية مقطع فيديو يظهر عملية تحرير حوت ضخم بطول 12 مترا، بعد أن علق بشبكة صيد. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T15:31+0000
2022-05-25T15:31+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1054239798_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_8d3557336c9d4cd426f36a3db5057245.jpg
وقالت قناة "لا فانغوارديا" على يوتيوب، إن عددا من الغواصين في جزيرة مايوركا الإسبانية اضطروا إلى التعامل مع حوت أحدب كان ملفوفا بالكامل في شباك على الأرجح من سفينة صيد.ويوضح المصور الذي التقط صورا لعملية تحرير الحوت، أنه تم اكتشاف الحيوان البحري العملاق في مياه بورتوكريستو (ماناكور) من خلال راكبي قارب سياحي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1054239798_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_989f0b84781a9ad417e7d3dcc196c0bc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو

تحرير حوت ضخم علق بشبكة صيد... فيديو

15:31 GMT 25.05.2022
© Photo / pixabay/12019حوت أحدب يغوص في أعماق المياه
حوت أحدب يغوص في أعماق المياه - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© Photo / pixabay/12019
تابعنا عبرTelegram
تداولت وسائل إعلام إسبانية مقطع فيديو يظهر عملية تحرير حوت ضخم بطول 12 مترا، بعد أن علق بشبكة صيد.
وقالت قناة "لا فانغوارديا" على يوتيوب، إن عددا من الغواصين في جزيرة مايوركا الإسبانية اضطروا إلى التعامل مع حوت أحدب كان ملفوفا بالكامل في شباك على الأرجح من سفينة صيد.
ويوضح المصور الذي التقط صورا لعملية تحرير الحوت، أنه تم اكتشاف الحيوان البحري العملاق في مياه بورتوكريستو (ماناكور) من خلال راكبي قارب سياحي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала