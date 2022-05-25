https://arabic.sputniknews.com/20220525/تحرير-حوت-ضخم-علق-بشبكة-صيد-فيديو-1062698473.html
تحرير حوت ضخم علق بشبكة صيد... فيديو
تحرير حوت ضخم علق بشبكة صيد... فيديو
تداولت وسائل إعلام إسبانية مقطع فيديو يظهر عملية تحرير حوت ضخم بطول 12 مترا، بعد أن علق بشبكة صيد. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T15:31+0000
2022-05-25T15:31+0000
2022-05-25T15:31+0000
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وقالت قناة "لا فانغوارديا" على يوتيوب، إن عددا من الغواصين في جزيرة مايوركا الإسبانية اضطروا إلى التعامل مع حوت أحدب كان ملفوفا بالكامل في شباك على الأرجح من سفينة صيد.ويوضح المصور الذي التقط صورا لعملية تحرير الحوت، أنه تم اكتشاف الحيوان البحري العملاق في مياه بورتوكريستو (ماناكور) من خلال راكبي قارب سياحي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
تحرير حوت ضخم علق بشبكة صيد... فيديو
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تداولت وسائل إعلام إسبانية مقطع فيديو يظهر عملية تحرير حوت ضخم بطول 12 مترا، بعد أن علق بشبكة صيد.
وقالت قناة "لا فانغوارديا" على يوتيوب، إن عددا من الغواصين في جزيرة مايوركا الإسبانية اضطروا إلى التعامل مع حوت أحدب كان ملفوفا بالكامل في شباك على الأرجح من سفينة صيد.
ويوضح المصور الذي التقط صورا لعملية تحرير الحوت، أنه تم اكتشاف الحيوان البحري العملاق في مياه بورتوكريستو (ماناكور) من خلال راكبي قارب سياحي.