https://arabic.sputniknews.com/20220525/حكومة-كردستان-العراق-تكشف-حقيقة-تصريحات-رئيسها-مسرور-بارزاني-بأن-بغداد-باتت-رهينة-في-أيدي-طهران-1062681170.html
حكومة كردستان العراق تكشف حقيقة تصريحات رئيسها مسرور بارزاني بأن "بغداد باتت رهينة في أيدي طهران"
حكومة كردستان العراق تكشف حقيقة تصريحات رئيسها مسرور بارزاني بأن "بغداد باتت رهينة في أيدي طهران"
أصدرت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، بيانا كشفت فيه حقيقة تصريحات رئيسها مسرور بارزاني تتعلق بإيران. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T08:23+0000
2022-05-25T08:23+0000
2022-05-25T08:23+0000
أخبار العراق اليوم
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وقالت حكومة كردستان، في بيانها: "في مقطع فيديو يظهر أن رئيس وزراء حكومة الإقليم مسرور بارزاني لم يقل بغداد باتت رهينة في أيدي طهران"، مضيفة أن "المذيعة المضيفة هي التي قالت الجملة لكن المترجم دمج كلام المذيعة مع كلام البارزاني وأظهر الكلام كجملة واحدة".وكانت وسائل إعلام عراقية نقلت عن رئيس وزراء كردستان العراق مسرور البارزاني، قوله، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن "بغداد أصبحت رهينة بيد طهران".وأكد بارزاني أن "قرار المحكمة الاتحادية بشأن ملف النفط في إقليم كردستان قرار سياسي وغير دستوري"، مؤكداً أن الإقليم ملتزم بالدستور ويحترمه ويعتبره فوق أي حكم قضائي.وفي رده على سؤال بشأن الهجمات الصاروخية التي تشنها إيران في المنطقة، قال رئيس حكومة كردستان إن "دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط بحاجة إلى النظر إلى ما هو أبعد من هجوم واحد، والالتفات إلى أمن المنطقة بصورة عامة، ورؤية ما يحصل".وأشار إلى أن الهجوم الذي استهدف أربيل في مارس/ آذار الماضي، قد يمثل ورقة ضغط على التحالف الثلاثي الذي يضم الكرد والسنة والصدريين للانسحاب من التحالف، مشدداً في الوقت نفسه على أن التدخل المتزايد في البلاد سيتواصل.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/إقليم-كردستان-ينفي-طلب-وساطة-مجلس-الأمن-في-نزاعه-مع-بغداد-1062546440.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار العراق اليوم, أخبار إيران
حكومة كردستان العراق تكشف حقيقة تصريحات رئيسها مسرور بارزاني بأن "بغداد باتت رهينة في أيدي طهران"
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أصدرت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، بيانا كشفت فيه حقيقة تصريحات رئيسها مسرور بارزاني تتعلق بإيران.
وقالت حكومة كردستان، في بيانها
: "في مقطع فيديو يظهر أن رئيس وزراء حكومة الإقليم مسرور بارزاني لم يقل بغداد باتت رهينة في أيدي طهران"، مضيفة أن "المذيعة المضيفة هي التي قالت الجملة لكن المترجم دمج كلام المذيعة مع كلام البارزاني وأظهر الكلام كجملة واحدة".
وكانت وسائل إعلام عراقية
نقلت عن رئيس وزراء كردستان العراق مسرور البارزاني، قوله، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن "بغداد أصبحت رهينة بيد طهران".
وأكد بارزاني أن "قرار المحكمة الاتحادية بشأن ملف النفط في إقليم كردستان قرار سياسي وغير دستوري"، مؤكداً أن الإقليم ملتزم بالدستور ويحترمه ويعتبره فوق أي حكم قضائي.
وفي رده على سؤال بشأن الهجمات الصاروخية التي تشنها إيران في المنطقة، قال رئيس حكومة كردستان إن "دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط بحاجة إلى النظر إلى ما هو أبعد من هجوم واحد، والالتفات إلى أمن المنطقة بصورة عامة، ورؤية ما يحصل".
وتابع: "الهجمات تمثل نتاج سوء فهم، وأحياناً أطماع بعض الدول والتدخل في شؤون الدول الأخرى".
وأشار إلى أن الهجوم الذي استهدف أربيل في مارس/ آذار الماضي، قد يمثل ورقة ضغط على التحالف الثلاثي الذي يضم الكرد والسنة والصدريين للانسحاب من التحالف، مشدداً في الوقت نفسه على أن التدخل المتزايد في البلاد سيتواصل.