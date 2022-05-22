https://arabic.sputniknews.com/20220522/إقليم-كردستان-ينفي-طلب-وساطة-مجلس-الأمن-في-نزاعه-مع-بغداد-1062546440.html
إقليم كردستان ينفي طلب وساطة مجلس الأمن في نزاعه مع بغداد
إقليم كردستان ينفي طلب وساطة مجلس الأمن في نزاعه مع بغداد
كشف رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، حقيقة ما تردد عن طلبه من مجلس الأمن الدولي الوساطة بين بغداد وأربيل. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T11:51+0000
2022-05-22T11:51+0000
2022-05-22T11:51+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كردستان بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن الخبر الذي زعم بأن رئيس الإقليم طلب من مجلس الأمن الدولي التوسط بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية "عار عن الصحة تماما".وأكد البيان أن "هذا الخبر ملفق ولم يصدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كردستان أي تصريح أو بيان من هذا النوع".وتشهد العلاقات بين أربيل وبغداد توترا على خلفية نزاع بشأن حقول النفط في محافظة كركوك شمالي البلاد.وفي منتصف الشهر الجاري، أعلنت شركة "نفط الشمال" التابعة لشركة النفط الوطنية العراقية، سيطرة قوة مسلحة تابعة لحكومة إقليم كردستان، على آبار وحقول أخرى للنفط شمالي محافظة كركوك.وذكرت الشركة في بيان، "سبق وأن حصلت عددا من التجاوزات والانتهاكات على الحقول النفطيـة التابعـة لشركتنا مـن قبل حكومة إقليم كردستان ومنها حقول (خورمالة/ آفانا/ صفية/ كورمور)".وردت حكومة إقليم كردستان على ذلك بنفي سيطرتها على حقول للنفط في محافظة كركوك ( الغنية بالنفط) شمالي البلاد بـ "دعم" من قوة مسلحة .
https://arabic.sputniknews.com/20220515/نائب-رئيس-البرلمان-العراقي-وزير-النفط-يسعى-لخلق-مشاكل-بين-بغداد-وأربيل-1062281471.html
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أخبار العراق اليوم
إقليم كردستان ينفي طلب وساطة مجلس الأمن في نزاعه مع بغداد
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كشف رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، حقيقة ما تردد عن طلبه من مجلس الأمن الدولي الوساطة بين بغداد وأربيل.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كردستان بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن الخبر الذي زعم بأن رئيس الإقليم طلب من مجلس الأمن الدولي التوسط بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية "عار عن الصحة تماما".
وأكد البيان أن "هذا الخبر ملفق ولم يصدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كردستان أي تصريح أو بيان من هذا النوع".
وتشهد العلاقات بين أربيل وبغداد توترا على خلفية نزاع بشأن حقول النفط في محافظة كركوك شمالي البلاد.
وفي منتصف الشهر الجاري، أعلنت شركة "نفط الشمال"
التابعة لشركة النفط الوطنية العراقية، سيطرة قوة مسلحة تابعة لحكومة إقليم كردستان، على آبار وحقول أخرى للنفط شمالي محافظة كركوك.
وذكرت الشركة في بيان، "سبق وأن حصلت عددا من التجاوزات والانتهاكات على الحقول النفطيـة التابعـة لشركتنا مـن قبل حكومة إقليم كردستان ومنها حقول (خورمالة/ آفانا/ صفية/ كورمور)".
وردت حكومة إقليم كردستان على ذلك بنفي سيطرتها على حقول للنفط في محافظة كركوك ( الغنية بالنفط) شمالي البلاد بـ "دعم" من قوة مسلحة .