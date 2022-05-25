https://arabic.sputniknews.com/20220525/سفارة-أمريكا-لدى-إسرائيل-توجه-موظفيها-بعدم-زيارة-البلدة-القديمة-من-القدس-يوم-الأحد-1062707502.html

سفارة أمريكا لدى إسرائيل توجه موظفيها بعدم زيارة البلدة القديمة من القدس يوم الأحد

سفارة أمريكا لدى إسرائيل توجه موظفيها بعدم زيارة البلدة القديمة من القدس يوم الأحد

وجهت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل موظفيها والعاملين بها إلى عدم زيارة البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية المحتلة، يوم الأحد. 25.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-25T20:29+0000

2022-05-25T20:29+0000

2022-05-25T20:29+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103044/21/1030442169_0:0:2633:1481_1920x0_80_0_0_8a1e526b315b351815a2905376d0ceea.jpg

ومن المقرر أن تنطلق الأحد، "مسيرة الأعلام" التي ينظمها مستوطنون متطرفون وتنطلق من القدس الغربية عبر منطقة باب العامود والحي الإسلامي في البلدة القديمة وصولا إلى حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى، وسط تنديد فلسطيني رسمي وتوعد من المقاومة.وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، مساء اليوم الأربعاء إن السفارة الأمريكية أصدرت تحذيرا لرعاياها المقيمين في إسرائيل على خلفية التوترات الأمنية في القدس.وأضافت: " مُنع موظفو الحكومة الأمريكية وعائلاتهم من زيارة البلدة القديمة على الإطلاق يوم الأحد - يوم انطلاق مسيرة الأعلام".وتابعت: "كما منعوا من دخول البلدة القديمة بعد حلول الظلام حتى يوم الإثنين وكذلك في أيام الجمعة".في سياق متصل، قالت القناة إن "إسرائيل تخشى وتستعد لإطلاق صواريخ من غزة باتجاه القدس خلال المسيرة".وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي كثّف من نشر منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية"، لافتة إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية تحذر من عدة سيناريوهات أخرى بينها، محاولة فلسطينيين إلحاق الأذى بالمشاركين في المسيرة والتحصن داخل المسجد الأقصى ومحاولة إلحاق الأذى بالمصلين اليهود في حائط البراق من باحات المسجد.وكانت حركة "حماس" في قطاع غزة قد حذرت إسرائيل من تنظيم المسيرة التي تنتهي عند حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى وتمر عبر أحياء فلسطينية بالقدس.وقال رئيس الحركة إسماعيل هنية يوم الأحد الماضي "هناك دعوات استيطانية لاقتحام المسجد الأقصى وتنظيم مسيرة الأعلام، أحذر العدو من الإقدام على مثل هذه الجرائم".وأكد هنية أن "المقاومة لا ولن تسمح ولن تقبل بتمرير هذه الخزعبلات اليهودية في المسجد الأقصى" مضيفا "سنواجه بكل الإمكانات ولن نسمح مطلقاً باستباحة المسجد الأقصى".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قررت الشرطة الإسرائيلية نشر الآلاف من جنودها في مدينة القدس الشرقية والمدن المختلطة وذلك قبل أيام على انطلاق "مسيرة الأعلام" المثيرة للجدل.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم