https://arabic.sputniknews.com/20220525/كوريا-الجنوبية-تطلق-صاروخين-ردا-على-التجربة-الكورية-الشمالية-1062677310.html
كوريا الجنوبية تطلق صاروخين ردا على التجربة الكورية الشمالية
كوريا الجنوبية تطلق صاروخين ردا على التجربة الكورية الشمالية
قالت هيئة الأركان المشتركة لجمهورية كوريا إن الجيش الكوري الجنوبي، بالاشتراك مع نظرائهم الأمريكيين، أطلق صاروخين ردا على تجارب الصواريخ الكورية الشمالية يوم... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T03:26+0000
2022-05-25T03:26+0000
2022-05-25T03:26+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
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سيئول - سبوتنيك. وقالت هيئة الأركان المشتركة: "أجرى جيشنا، ردا على استفزاز كوريا الشمالية اليوم ... مناورات ممشى الفيل، فضلا عن عمليات الإطلاق التي أطلقتها وحدات الصواريخ في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".وفي صباح اليوم الأربعاء، أطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان، وأجريت جميع عمليات الإطلاق من منطقة سونان في بيونغ يانغ.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية تطلق صاروخين ردا على التجربة الكورية الشمالية
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قالت هيئة الأركان المشتركة لجمهورية كوريا إن الجيش الكوري الجنوبي، بالاشتراك مع نظرائهم الأمريكيين، أطلق صاروخين ردا على تجارب الصواريخ الكورية الشمالية يوم الأربعاء.
سيئول - سبوتنيك
. وقالت هيئة الأركان المشتركة: "أجرى جيشنا، ردا على استفزاز كوريا الشمالية اليوم ... مناورات ممشى الفيل، فضلا عن عمليات الإطلاق التي أطلقتها وحدات الصواريخ في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".
وفي صباح اليوم الأربعاء، أطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية
باتجاه بحر اليابان، وأجريت جميع عمليات الإطلاق من منطقة سونان في بيونغ يانغ.