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https://arabic.sputniknews.com/20220525/مصادر-مقتل-نحو-10أشخاص-في-انفجارات-بكابول-وبلخ-بأفغانستان-1062701831.html
مصادر: مقتل نحو 10 أشخاص في انفجارات بكابول وبلخ بأفغانستان
مصادر: مقتل نحو 10 أشخاص في انفجارات بكابول وبلخ بأفغانستان
قتل نحو 10 أشخاص، اليوم الأربعاء في عدة انفجارات ضربت العاصمة الأفغانية كابول وولاية بلخ شمالي البلاد، بحسب مصادر أمنية. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T16:53+0000
2022-05-25T17:04+0000
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
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كابول- سبوتنيك. وقال متحدث باسم شرطة طالبان في بلخ، آصف وزيري، لوكالة "سبوتنيك" إن 4 أشخاص قتلوا في انفجار استهدف سيارة ركاب بمدينة مزار شريف"، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية إن المدينة شهدت 3 انفجارات.وقال مصدر أمني أفغاني لـ "سبوتنيك" إن 6 على الأقل قتلوا في انفجار استهدف مسجد "حضرة زكريا" في الدائرة الرابعة من العاصمة كابول.ولم تعلق طالبان رسميا على الأحداث، ولم تتبن أية جهة مسؤولية التفجيرات حتى الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.ومنذ انسحاب القوات الأمريكية وسيطرة حركة طالبان (منظمة خاضعة لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي) على السلطة، منتصف آب/أغسطس 2021، شهدت البلاد عدة هجمات وتفجيرات على مساجد وأماكن حيوية أخرى.وتسلط هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة التي شكلتها حركة طالبان لإدارة شؤون البلاد، ما دفعها لتدشين حملة أمنية لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من دول العالم) ؛ كما تعهدت بمحاربة التنظيم، ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/مقتل-10-أشخاص-وإصابة-15-آخرين-إثر-انفجار-داخل-مسجد-في-العاصمة-الأفغانية-كابول-1061738028.html
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حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم

مصادر: مقتل نحو 10 أشخاص في انفجارات بكابول وبلخ بأفغانستان

16:53 GMT 25.05.2022 (تم التحديث: 17:04 GMT 25.05.2022)
© AP Photo / Rahmat Gulانفجار أمام مدرسة للبنات في مديمة كابول، أفغانستان 8 مايو 2021
انفجار أمام مدرسة للبنات في مديمة كابول، أفغانستان 8 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Rahmat Gul
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قتل نحو 10 أشخاص، اليوم الأربعاء في عدة انفجارات ضربت العاصمة الأفغانية كابول وولاية بلخ شمالي البلاد، بحسب مصادر أمنية.
كابول- سبوتنيك. وقال متحدث باسم شرطة طالبان في بلخ، آصف وزيري، لوكالة "سبوتنيك" إن 4 أشخاص قتلوا في انفجار استهدف سيارة ركاب بمدينة مزار شريف"، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية إن المدينة شهدت 3 انفجارات.
وقال مصدر أمني أفغاني لـ "سبوتنيك" إن 6 على الأقل قتلوا في انفجار استهدف مسجد "حضرة زكريا" في الدائرة الرابعة من العاصمة كابول.
ولم تعلق طالبان رسميا على الأحداث، ولم تتبن أية جهة مسؤولية التفجيرات حتى الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.
انفجار في كابول، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
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ومنذ انسحاب القوات الأمريكية وسيطرة حركة طالبان (منظمة خاضعة لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي) على السلطة، منتصف آب/أغسطس 2021، شهدت البلاد عدة هجمات وتفجيرات على مساجد وأماكن حيوية أخرى.
وتسلط هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة التي شكلتها حركة طالبان لإدارة شؤون البلاد، ما دفعها لتدشين حملة أمنية لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من دول العالم) ؛ كما تعهدت بمحاربة التنظيم، ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.
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Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:59 GMT
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