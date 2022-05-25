https://arabic.sputniknews.com/20220525/مصر-وجنوب-أفريقيا-تعتزمان-إنشاء-مجلس-أعمال-وإزالة-العوائق-أمام-التجارة-1062702749.html

مصر وجنوب أفريقيا تعتزمان إنشاء مجلس أعمال وإزالة العوائق أمام التجارة

مصر وجنوب أفريقيا تعتزمان إنشاء مجلس أعمال وإزالة العوائق أمام التجارة

أعلنت مصر ودولة جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، اعتزامهما إنشاء مجلس أعمال مشترك، وإزالة العوائق غير الجمركية التي تقوض التجارة بين البلدين. 25.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-25T17:08+0000

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القاهرة- سبوتنيك. جاء ذلك في البيان الختامي للدورة التاسعة للجنة المشتركة للتعاون بين مصر وجنوب أفريقيا والتي انعقدت بحضور وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيرته الجنوب أفريقية، غريس ناليدي باندور.وقال البيان: "أكد الوزيران عزم حكومتيهما على إنشاء مجلس الأعمال المصري- الجنوب أفريقي، وإزالة العوائق غير الجمركية التي تقوض التجارة بين البلدين، من أجل تشجيع مجتمعي الأعمال في كلا البلدين على استغلال المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية المتعددة".وتابع البيان، "تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء المصرية ووكالة الفضاء الوطنية في جنوب أفريقيا، للتعاون في مجال الفضاء والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي".على صعيد آخر، تطرق سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي بنهاية الدورة، إلى ملف سد النهضة، قائلا "مصر تؤكد دائما اهتمامها واستعدادها ورغبتها بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم ينظم ملء وتشغيل سد النهضة، وفقاً لقواعد القانون الدولي ومن خلال اتفاق يتم بموافقة جميع الأطراف، يحقق لإثيوبيا رغبتها بالتنمية ولمصر والسودان أمنهم المائي".وأضاف "هذا لا يمنع أننا نسعى دائما للتوافق والتقارب والتعاون وأكدنا في مناسبات عديدة أننا نرغب بأن نكون داعمين لأشقائنا في أفريقيا"، قبل أن يضيف، "سوف نستمر في السعي من خلال الوسائل السلمية والمفاوضات لتحقيق هذا الهدف والاستمرار في المفاوضات التي تضمن مصالح الجميع".وتجري وزيرة خارجية جنوب أفريقيا زيارة رسمية إلى مصر من أجل المشاركة في الدورة التاسعة للجنة المشتركة بين البلدين.ووجهت باندور دعوة إلى شكري من أجل عقد الدورة العاشرة للجنة المشتركة في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا في 2024، ووافق شكري على تلبية الدعوة، وفق البيان.

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