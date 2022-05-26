https://arabic.sputniknews.com/20220526/أبو-الغيط-يهنئ-الرئيس-الصومالي-بفوزه-في-الانتخابات-1062725422.html

أبو الغيط يهنئ الرئيس الصومالي بفوزه في الانتخابات

أبو الغيط يهنئ الرئيس الصومالي بفوزه في الانتخابات

هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، اليوم الخيمس، الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية التاريخية التي جرت يوم 15... 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T12:00+0000

2022-05-26T12:00+0000

2022-05-26T12:00+0000

الصومال

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وأشاد أبو الغيط، خلال اتصال هاتفي، مع الرئيس الصومالي الجديد، بالانتقال السلمي والسلس للسلطة، بحسب بيان وصلت "سبوتنيك" نسخة منه.وأكد أبو الغيط على تطلع الجامعة العربية لتلبية الدعوة للمشاركة في مراسم التنصيب المقرر عقدها يوم 9 يونيو/ حزيران المقبل بالعاصمة مقديشو.وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة أن الأمين العام، أكد خلال الاتصال على استمرار وقوف الجامعة مع الصومال في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد، مبديا في ذات الوقت ثقته التامة في قدرة الرئيس حسن شيخ محمود على مواجهة تلك الأزمات من خلال ما يمتلكه من خبرة مهنية واسعة بما في ذلك خبرته السابقه في ادارة البلاد في الفترة من 2012-2017وأضاف المصدر أن أبو الغيط أعرب عن أمنياته للرئيس بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه، وأن تمثل هذه الانتخابات نقطة تحول نحو مزيد من الأمن والاستقرار، واعادة انخراط الصومال بشكل بناء مع المجتمع الدولي، حتى تتفرغ البلاد للتركيز على التنمية وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق.وفاز شيخ محمود بـ 214 صوتا، في الجولة الثالثة والأخيرة من التصويت البرلماني بالانتخابات الرئاسية يوم الأحد الماضي، والتي نافس خلالها الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو، الذي حصل على 110 أصوات فقط.

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