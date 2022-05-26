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https://arabic.sputniknews.com/20220526/أردوغان-لماكرون-علاقات-السويد-وفنلندا-لا-تتوافق-مع-روح-التحالف-تحت-مظلة-الناتو-1062733023.html
أردوغان لماكرون: علاقات السويد وفنلندا لا تتوافق مع روح التحالف ‏تحت مظلة "الناتو"‏
أردوغان لماكرون: علاقات السويد وفنلندا لا تتوافق مع روح التحالف ‏تحت مظلة "الناتو"‏
ناقش الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، طلب ‏السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).‏ 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T14:19+0000
2022-05-26T14:19+0000
رجب طيب أردوغان
إيمانويل ماكرون
أخبار تركيا اليوم
أخبار فرنسا
العالم
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وأشار أردوغان خلال الاتصال إلى أن "علاقات السويد وفنلندا مع الأشخاص والمؤسسات الخاضعة لسيطرة تنظيم بي كي كي/ واي بي جي لا تتوافق مع روح التحالف تحت مظلة الناتو"، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.كما أوضح الرئيس التركي لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الاتصال أنهم "يرغبون في التوصل إلى سلام عادل بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن، وأنهم يواصلون تشجيع البلدين على الحوار والدبلوماسية، في هذا السياق".وقبل أيام، اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال مشاركته في مراسم بدء بناء غواصة محلية في ولاية قوجة إيلي، غربي تركيا، أنه لا فائدة من توسع حلف "الناتو" دون مراعاة الحساسيات الأمنية.وأوضح أردوغان أن "تركيا بصفتها دولة دفعت ثمنا من أجل الناتو، تريد أن ترى خطوات ملموسة تتعلق بأمنها القومي بدلا من التصريحات الدبلوماسية الفضفاضة".وكانت فنلندا والسويد قد قدمتا قبل أيام طلبا للحصول على عضوية الناتو إلى أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ.وأعلنت تركيا لاحقا أنه لا يمكنها أن تقول "نعم" لانضمام هذين البلدين إلى الناتو بسبب موقفهما من القضية الكردية.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/أردوغان-تركيا-تبلغ-أعضاء-الناتو-بأنها-ستقول-لا-لانضمام-السويد-وفنلندا-للحلف-1062419479.html
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رجب طيب أردوغان, إيمانويل ماكرون, أخبار تركيا اليوم, أخبار فرنسا , العالم

أردوغان لماكرون: علاقات السويد وفنلندا لا تتوافق مع روح التحالف ‏تحت مظلة "الناتو"‏

14:19 GMT 26.05.2022
© AP Photo / Turkish Presidencyالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 4 يونيو 2020
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 4 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 4 يونيو 2020
© AP Photo / Turkish Presidency
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ناقش الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، طلب ‏السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).‏
وأشار أردوغان خلال الاتصال إلى أن "علاقات السويد وفنلندا مع الأشخاص والمؤسسات الخاضعة لسيطرة تنظيم بي كي كي/ واي بي جي لا تتوافق مع روح التحالف تحت مظلة الناتو"، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.
كما أوضح الرئيس التركي لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الاتصال أنهم "يرغبون في التوصل إلى سلام عادل بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن، وأنهم يواصلون تشجيع البلدين على الحوار والدبلوماسية، في هذا السياق".
وقبل أيام، اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال مشاركته في مراسم بدء بناء غواصة محلية في ولاية قوجة إيلي، غربي تركيا، أنه لا فائدة من توسع حلف "الناتو" دون مراعاة الحساسيات الأمنية.
وقال الرئيس التركي: "إن توسع الناتو لن يعود بالنفع على بلاده والحلف ما لم يتم مراعاة الحساسيات الأمنية".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
أردوغان: تركيا تبلغ أعضاء الناتو بأنها "ستقول لا" لانضمام السويد وفنلندا للحلف
19 مايو, 09:22 GMT
وأوضح أردوغان أن "تركيا بصفتها دولة دفعت ثمنا من أجل الناتو، تريد أن ترى خطوات ملموسة تتعلق بأمنها القومي بدلا من التصريحات الدبلوماسية الفضفاضة".
وكانت فنلندا والسويد قد قدمتا قبل أيام طلبا للحصول على عضوية الناتو إلى أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ.
وأعلنت تركيا لاحقا أنه لا يمكنها أن تقول "نعم" لانضمام هذين البلدين إلى الناتو بسبب موقفهما من القضية الكردية.
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