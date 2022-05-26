https://arabic.sputniknews.com/20220526/إسرائيل-ترفض-طلبا-أمريكيا-بالسماح-بنقل-صواريخ-مضادة-للدبابات-إلى-أوكرانيا--1062710482.html

إسرائيل ترفض طلبا أمريكيا بالسماح بنقل صواريخ مضادة للدبابات إلى أوكرانيا

إسرائيل ترفض طلبا أمريكيا بالسماح بنقل صواريخ مضادة للدبابات إلى أوكرانيا

ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل رفضت طلبا أمريكيا بالسماح لألمانيا بإعطاء أوكرانيا صواريخ مضادة للدبابات تم إنتاجها في مصنع مملوك... 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T03:46+0000

2022-05-26T03:46+0000

2022-05-26T03:46+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

إسرائيل

أخبار أوكرانيا

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موسكو سبوتنيك. وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن وكيل وزارة الدفاع الأمريكية كولن كال سأل المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية أمير إيشيل في وقت سابق من مايو عما إذا كانت إسرائيل ستمنح الإذن بنقل صواريخ سبايك، إذ بموجب الترخيص، يجب على إسرائيل الموافقة على نقل تقنيتها إلى طرف ثالث.وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون للموقع الإخباري إن إيشيل رفض الطلب، بحجة أن إسرائيل لن تزود أوكرانيا إلا بالمعدات غير الفتاكة.ونقل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن إسرائيل تخشى أن تستخدم روسيا نفوذها في سوريا للإضرار بمصالح إسرائيل الأمنية.وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا على الجهات المانحة الأوكرانية لتوجيه الأسلحة إلى البلد الذي مزقته الصراعات مع استمرار روسيا في العملية العسكرية.يشار إلى أنه من المتوقع أن يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل خلال رحلة إلى الشرق الأوسط في يونيو.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220520/بيان-إسرائيل-ترسل-لأول-مرة-2000-خوذة-و500-سترة-واقية-إلى-أوكرانيا-1062476446.html

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