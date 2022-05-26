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https://arabic.sputniknews.com/20220526/إنستغرام-ينقطع-عن-الآلاف-من-مستخدميه-1062747460.html
‏"إنستغرام" ينقطع عن الآلاف من مستخدميه
‏"إنستغرام" ينقطع عن الآلاف من مستخدميه
تعرّض موقع الصور والفيديوهات للتواصل الاجتماعي "إنستغرام"، اليوم الخميس، لعطل فني أدى ‏لانقطاع خدمته عن الآلاف من مستخدميه.‏ 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T20:27+0000
2022-05-26T20:27+0000
إنستغرام
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وقالت شركة "ميتا" الأمريكية، التي تملك "إنستغرام"، إنها تعمل على استعادة الموقع من جديد، بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين عن مشكلات في الوصول إلى منصة مشاركة الصور.ومن المشكلات التي صادفت مستخدمي "إنستغرام"، اليوم، ظهور شاشات تخبرهم أنهم لم يسجلوا ولوج إلى حساباتهم، أو منشورات صور فارغة، أو رسائل "مرحبا بك في إنستغرام"، والتي تظهر عند إنشاء حساب جديد، أو خلاصات أخبار يتوقف تحميلها بعد ظهور أول صور، وفقا لموقع "ذا فيرج".وأبلغ أكثر من 6600 مستخدم عن مواجهتهم مشكلات مع "إنستغرام"، بحسب موقع "داون ديتيكتور"، المعني برصد أعطال المواقع الإلكترونية، ويجمع تقارير الحالة عن الانقطاعات من المصادر، بما في ذلك الأخطاء المقدمة من المستخدمين.وذكر الموقع الإلكتروني أن 84 في المئة من التقارير أبلغت عن وجود مشكلة في الوصول إلى تطبيق "إنستغرام" على الهواتف الذكية.وأكدت"ميتا" في بيان لها أنها تدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى "إنستغرام"، وأنها تعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، واعتذرت للمستخدمين عن أي إزعاج.
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إنستغرام, مجتمع, منوعات

‏"إنستغرام" ينقطع عن الآلاف من مستخدميه

20:27 GMT 26.05.2022
© AFP 2022 / LOIC VENANCEموقع "إنستغرام"
موقع إنستغرام - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
موقع "إنستغرام"
© AFP 2022 / LOIC VENANCE
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تعرّض موقع الصور والفيديوهات للتواصل الاجتماعي "إنستغرام"، اليوم الخميس، لعطل فني أدى ‏لانقطاع خدمته عن الآلاف من مستخدميه.‏
وقالت شركة "ميتا" الأمريكية، التي تملك "إنستغرام"، إنها تعمل على استعادة الموقع من جديد، بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين عن مشكلات في الوصول إلى منصة مشاركة الصور.
ومن المشكلات التي صادفت مستخدمي "إنستغرام"، اليوم، ظهور شاشات تخبرهم أنهم لم يسجلوا ولوج إلى حساباتهم، أو منشورات صور فارغة، أو رسائل "مرحبا بك في إنستغرام"، والتي تظهر عند إنشاء حساب جديد، أو خلاصات أخبار يتوقف تحميلها بعد ظهور أول صور، وفقا لموقع "ذا فيرج".
وأبلغ أكثر من 6600 مستخدم عن مواجهتهم مشكلات مع "إنستغرام"، بحسب موقع "داون ديتيكتور"، المعني برصد أعطال المواقع الإلكترونية، ويجمع تقارير الحالة عن الانقطاعات من المصادر، بما في ذلك الأخطاء المقدمة من المستخدمين.
وذكر الموقع الإلكتروني أن 84 في المئة من التقارير أبلغت عن وجود مشكلة في الوصول إلى تطبيق "إنستغرام" على الهواتف الذكية.
وأكدت"ميتا" في بيان لها أنها تدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى "إنستغرام"، وأنها تعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، واعتذرت للمستخدمين عن أي إزعاج.
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