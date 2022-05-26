https://arabic.sputniknews.com/20220526/إيران-توجه-رسالة-إلى-الأمم-المتحدة-حول-عملية-اغتيال-خدائي-1062712188.html

إيران توجه رسالة إلى الأمم المتحدة حول عملية اغتيال خدائي

إيران توجه رسالة إلى الأمم المتحدة حول عملية اغتيال خدائي

وجهت إيران، اليوم الخميس، رسالة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول عملية اغتيال العقيد في الحرس الثوري الإيراني حسن صياد خدائي، مشددة... 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T06:23+0000

2022-05-26T06:23+0000

2022-05-26T06:23+0000

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الحرس الثوري الإيراني

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وأوضح مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، في رسالته أن "عملية الاغتيال الجبانة قد استهدفت الشهيد صياد خدائي أحد اعضاء القوات المسلحة الإيرانية الذي أدى دورا فاعلا ونشطا في مجال مكافحة الارهاب والتصدي لتنظيم داعش"، معتبرا إدانة هذه العملية جزءا من مسؤوليات المنظمة في المكافحة الحقيقية ومن دون تمييز للإرهاب، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وقال: "إن الاستنتاجات الأولية والأدلة الأساسية الموجودة تشير جيدا إلى أن هذا العمل الإرهابي يأتي استمرارا لعمليات الاغتيال المنظمة والشبكية ضد المواطنين الأبرياء والعلماء الإيرانيين والتي تم التخطيط لها وتنفيذها كإحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق الأغراض اللامشروعة في السياسة الخارجية لبعض الأنظمة". وأضاف:وأكد تخت روانجي أن "التحقيقات جارية في هذا المجال بصورة مكثفة وأن إدانة هذا العمل الإرهابي من قبل منظمة الأمم المتحدة يعد جزءا من مسؤولياتها في المكافحة الحقيقة ومن دون تمييز للإرهاب".وشيع عدد كبير من الإيرانيين، بينهم قادة في الحرس الثوري، الثلاثاء الماضي، جثمان العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدائي، الذي تم اغتياله مساء الأحد الماضي وسط طهران.وشارك في التشييع القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، وقائد "فيلق القدس" في الحرس، إسماعيل قاآني.واتهمت السلطت الإيرانية إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني، العقيد حسن صياد خدائي.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد الماضي، اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي خلال عملية إرهابية جنوبي طهران.وقالت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، إن "جهات تابعة للاستكبار والغطرسة العالمية تقف خلف العملية الإرهابية المضادة للثورة".كما أعلن الحرس الثوري الإيراني ضبط شبكة تجسس إسرائيلية في البلاد. وقالت العلاقات العامة التابعة للحرس الثوري، في بيان لها، إنه "تم القبض على عناصر شبكة إرهابية تابعة للمخابرات الصهيونية في إيران"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.

https://arabic.sputniknews.com/20220525/إعلام-أمريكي-إسرائيل-أبلغت-واشنطن-أنها-مسؤولة-عن-اغتيال-العقيد-الإيراني-صياد-خدائي-1062708494.html

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