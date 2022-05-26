https://arabic.sputniknews.com/20220526/رئيس-جمهورية-دونيتسك-دخول-قواتنا-مناطق-خيرسون-وزبروجية-وخاركوف-1062710841.html
رئيس جمهورية دونيتسك: دخول قواتنا مناطق يحرسون وزابوروجيه وخاركوف
رئيس جمهورية دونيتسك: دخول قواتنا مناطق يحرسون وزابوروجيه وخاركوف
قال زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن القوات المسلحة للجمهورية قد دخلت بالفعل مناطق خيرسون وزابوروجية وخاركوف في أوكرانيا، ومن المستحيل حماية... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T02:02+0000
2022-05-26T02:02+0000
2022-05-26T02:06+0000
أخبار أوكرانيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال بوشيلين، في مقابلة مع "سبوتنيك": "وحداتنا، أي أفواجنا الاحتياطية، موجودة في عدد من المناطق... أنا أتحدث عن منطقة خيرسون، وعن منطقة زابوروجيه، وعن منطقة خاركوف".وأضاف: "من المهم أن ندرك هنا أن هذا ليس تحرير خاركوف على هذا النحو، وهو أمر مهم أيضا بالنسبة لنا - هذه هي إمكانية حماية الجمهوريات بالكامل".وقال: "هذا، في الواقع، عملية التحرير هذه هي نفس الشيء تقريبا: لم يكن من المستحيل حماية الجمهوريات إلا من خلال الوصول إلى حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين - سندفع العدو ببساطة إلى الوراء".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا. وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/ضابط-من-دونيتسك-يحدد-سبب-استسلام-العسكريين-الأوكران-في-آزوفستال-1062647502.html
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أخبار أوكرانيا
رئيس جمهورية دونيتسك: دخول قواتنا مناطق يحرسون وزابوروجيه وخاركوف
02:02 GMT 26.05.2022 (تم التحديث: 02:06 GMT 26.05.2022) تابعنا عبر
قال زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن القوات المسلحة للجمهورية قد دخلت بالفعل مناطق خيرسون وزابوروجية وخاركوف في أوكرانيا، ومن المستحيل حماية دونباس فقط من خلال الوصول إلى حدود الجمهوريات.
دونيتسك - سبوتنيك
. وقال بوشيلين، في مقابلة مع "سبوتنيك": "وحداتنا، أي أفواجنا الاحتياطية، موجودة في عدد من المناطق... أنا أتحدث عن منطقة خيرسون، وعن منطقة زابوروجيه، وعن منطقة خاركوف".
وأضاف: "من المهم أن ندرك هنا أن هذا ليس تحرير خاركوف على هذا النحو، وهو أمر مهم أيضا بالنسبة لنا - هذه هي إمكانية حماية الجمهوريات بالكامل".
وقال: "هذا، في الواقع، عملية التحرير هذه هي نفس الشيء تقريبا: لم يكن من المستحيل حماية الجمهوريات إلا من خلال الوصول إلى حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين - سندفع العدو ببساطة إلى الوراء".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا
لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.