https://arabic.sputniknews.com/20220526/رئيس-هيئة-قناة-السويس-الأرباح-قفزت-إلى-69-مليار-دولار-1062737135.html

رئيس هيئة قناة السويس: الأرباح قفزت إلى 6.9 مليار دولار

رئيس هيئة قناة السويس: الأرباح قفزت إلى 6.9 مليار دولار

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ارتفاع حجم أرباح الهيئة خلال عام 2020/2021، إلى 5.8 مليار دولار، وقفز إلى 6.9 مليار دولار خلال العام الحالي... 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T15:45+0000

2022-05-26T15:45+0000

2022-05-26T15:45+0000

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وأضاف ربيع خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، أن عدد السفن التي عبرت القناة عام 2020/2021 وصلت إلى 19 ألف سفينة، وقفزت عام 2021/2022 إلى 21 ألف سفينة بنسبة زيادة بلغت 15%، بحسب موقع بوابة "أخبار اليوم".وتابع أن رسوم عبور قناة السويس تتغير من عام لآخر، مشيرا إلى أن عام 2022 شهد زيادة الرسوم بنسبة 6% لجميع أنواع السفن، بقيمة 105.9 مليون دولار.وأوضح ربيع أن "العملية العسكرية في أوكرانيا كان لها آثار سلبية على حركة التجارة العالمية، إلا أنها كان لها أيضا أثار إيجابية منها زيادة حركة تداول البترول من الخليج لدول أوروبا عبر قناة السويس، فضلا عن ارتفاع أسعار البترول الخام وهو ما دفع السفن إلى المرور بالقناة باعتبارها الطريق الأقصر".وتعتبر قناة السويس هي أسرع ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا، وأحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية للحكومة المصرية.وفي مطلع شهر مايو/ أيار الجاري، أعلنت هيئة قناة السويس المصرية تحقيق أعلى إيرادات شهرية في تاريخها، بوصولها إلى 629 مليون دولار خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي.وذكر البيان أن القناة سجلت خلال أبريل أكبر حمولة صافية شهرية بإجمالي حمولات بلغ 114.5 مليون طن، لتتجاوز بذلك جميع الأرقام المسجلة سابقا.وأوضح البيان أن إيرادات القناة خلال الشهر الماضي، زادت 13.6 في المئة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، حين بلغت 553.6 مليون دولار.

https://arabic.sputniknews.com/20220521/مصر-تتوقع-وصول-إيرادات-قناة-السويس-إلى-7-مليارات-دولار-بنهاية-السنة-المالية-1062510630.html

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