https://arabic.sputniknews.com/20220526/روسيا-والصين-تستخدمان-الفيتو-ضد-واشنطن-في-مجلس-الأمن-لمنع-عقوبات-جديدة-ضد-كوريا-الشمالية-1062749158.html
روسيا والصين تستخدمان "الفيتو" ضد واشنطن في مجلس الأمن لمنع عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية
روسيا والصين تستخدمان "الفيتو" ضد واشنطن في مجلس الأمن لمنع عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية
استخدمت كل من روسيا والصين، حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، على مشروع قرار الولايات المتحدة لتعزيز العقوبات ضد كوريا الشمالية. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T22:01+0000
2022-05-26T22:01+0000
2022-05-26T22:01+0000
كوريا الشمالية
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وبحسب ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أيد القرار 13 عضو مجلس الأمن الدولي.وأول أمس، اختبرت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان، وكلها من منطقة سونان في بيونغ يانغ.وقالت السلطات في كوريا الجنوبية إن الصواريخ أُطلقت تباعا خلال أقل من ساعة من منطقة سونان في بيونغيانغ.ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من مغادرة الرئيس الأميركي جو بايدن المنطقة، بعد رحلة تعهد خلالها بتعزيز الإجراءات لردع كوريا الشمالية.وتواصل كوريا الشمالية تجارب إطلاق صواريخ باليستية منذ بداية العام.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/كوريا-الشمالية-تطلق-3-صواريخ-باليستية-باتجاه-بحر-اليابان--1062677165.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية
روسيا والصين تستخدمان "الفيتو" ضد واشنطن في مجلس الأمن لمنع عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية
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استخدمت كل من روسيا والصين، حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، على مشروع قرار الولايات المتحدة لتعزيز العقوبات ضد كوريا الشمالية.
الأمم المتحدة – سبوتنيك
. وبحسب ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أيد القرار 13 عضو مجلس الأمن الدولي.
وأول أمس، اختبرت كوريا الشمالية
ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان، وكلها من منطقة سونان في بيونغ يانغ.
وقالت السلطات في كوريا الجنوبية إن الصواريخ أُطلقت تباعا خلال أقل من ساعة من منطقة سونان في بيونغيانغ.
ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من مغادرة الرئيس الأميركي جو بايدن المنطقة، بعد رحلة تعهد خلالها بتعزيز الإجراءات لردع كوريا الشمالية.
وتواصل كوريا الشمالية تجارب إطلاق صواريخ باليستية منذ بداية العام.