https://arabic.sputniknews.com/20220526/رينارد-يكشف-عن-قائمة-المنتخب-السعودي-المشاركة-في-معسكر-أليكانت-1062733178.html
رينارد يكشف عن قائمة المنتخب السعودي المشاركة في معسكر أليكانت
رينارد يكشف عن قائمة المنتخب السعودي المشاركة في معسكر أليكانت
كشف المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، هيرفي رينارد، قائمة المنتخب المشاركة في المعسكر التحضيري، لكأس العالم "فيفا قطر 2022"، التي تنطلق في شهر... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T14:28+0000
2022-05-26T14:28+0000
2022-05-26T14:28+0000
رياضة
السعودية
بطولة كأس العالم 2022
قائمة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050750709_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3c8bcc4b924504b24fb17a82187c1dcd.jpg
واستدعى رينارد 26 لاعبا للالتحاق بالمعسكر، الذي سيقام في مدينة أليكانت الإسبانية خلال الفترة من 31 مايو وحتى 9 يونيو/حزيران، وهم: محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، أمين البخاري، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، زياد الصحفي، حسان التمبكتي، علي لاجامي، محمد البريك، سلطان الغنام، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، علي الحسن، سامي النجعي، محمد كنو، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، خالد الغنام، هتان باهبري، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن العبود، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.وسيغادر المنتخب مساء الثلاثاء المقبل إلى مدينة أليكانت الإسبانية، بعد أن يجتمع لاعبو الأخضر في العاصمة "الرياض".يذكر أن المنتخب يأتي في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022، إلى جانبه منتخب الأرجنتين والمكسيك وبولندا.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050750709_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_abfc8f771a416ef4a4a196cc9dac7106.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, السعودية, بطولة كأس العالم 2022, قائمة
رينارد يكشف عن قائمة المنتخب السعودي المشاركة في معسكر أليكانت
تابعنا عبر
كشف المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، هيرفي رينارد، قائمة المنتخب المشاركة في المعسكر التحضيري، لكأس العالم "فيفا قطر 2022"، التي تنطلق في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
واستدعى رينارد 26 لاعبا للالتحاق بالمعسكر، الذي سيقام في مدينة أليكانت الإسبانية خلال الفترة من 31 مايو وحتى 9 يونيو/حزيران، وهم: محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، أمين البخاري، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، زياد الصحفي، حسان التمبكتي، علي لاجامي، محمد البريك، سلطان الغنام، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، علي الحسن، سامي النجعي، محمد كنو، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، خالد الغنام، هتان باهبري، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن العبود، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.
وسيغادر المنتخب مساء الثلاثاء المقبل إلى مدينة أليكانت الإسبانية، بعد أن يجتمع لاعبو الأخضر في العاصمة "الرياض".
وسيخوض المنتخب خلال المرحلة الأولى مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كولومبيا في 5 يونيو، والثانية أمام منتخب فنزويلا في 9 يونيو، وستقام كلتا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا.
يذكر أن المنتخب يأتي في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022، إلى جانبه منتخب الأرجنتين والمكسيك وبولندا.