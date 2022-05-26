https://arabic.sputniknews.com/20220526/فرس-النهر-يحرم-أنثى-النمر-من-الطعام-فيديو-1062740214.html
فرس النهر يحرم أنثى النمر من الطعام... فيديو
فرس النهر يحرم أنثى النمر من الطعام... فيديو
مع بدء موسم الجفاف في جنوب إفريقيا ، تتحول العديد من المسطحات المائية إلى فوضى موحلة، لكن لا يزال لديهم أسماك. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T16:41+0000
2022-05-26T16:41+0000
2022-05-26T16:45+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1d/1057439732_0:203:2896:1832_1920x0_80_0_0_d2a86c3ebc33a230b10da6bafc622ba8.jpg
في البداية، كانت أنثى النمر تبحث عن فريسة، ولم تلاحظ فرس النهر المتربص في الوحل.ارتفع فرس النهر فجأة ليظهر من الوحل، وسرعان ما تراجعت أنثى النمر، ولم تستطع الصيد.عادت في الليل، تمكنت من اصطياد سمك السلور في الوحل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1d/1057439732_304:0:2896:1944_1920x0_80_0_0_aaaa857bce49c51bb3f633b5c0d8826e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
فرس النهر يحرم أنثى النمر من الطعام... فيديو
16:41 GMT 26.05.2022 (تم التحديث: 16:45 GMT 26.05.2022) تابعنا عبر
مع بدء موسم الجفاف في جنوب إفريقيا ، تتحول العديد من المسطحات المائية إلى فوضى موحلة، لكن لا يزال لديهم أسماك.
في البداية، كانت أنثى النمر تبحث عن فريسة، ولم تلاحظ فرس النهر المتربص في الوحل.
ارتفع فرس النهر فجأة ليظهر من الوحل، وسرعان ما تراجعت أنثى النمر، ولم تستطع الصيد.
عادت في الليل، تمكنت من اصطياد سمك السلور في الوحل.