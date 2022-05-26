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https://arabic.sputniknews.com/20220526/فرس-النهر-يحرم-أنثى-النمر-من-الطعام-فيديو-1062740214.html
فرس النهر يحرم أنثى النمر من الطعام... فيديو
فرس النهر يحرم أنثى النمر من الطعام... فيديو
مع بدء موسم الجفاف في جنوب إفريقيا ، تتحول العديد من المسطحات المائية إلى فوضى موحلة، لكن لا يزال لديهم أسماك. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
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في البداية، كانت أنثى النمر تبحث عن فريسة، ولم تلاحظ فرس النهر المتربص في الوحل.ارتفع فرس النهر فجأة ليظهر من الوحل، وسرعان ما تراجعت أنثى النمر، ولم تستطع الصيد.عادت في الليل، تمكنت من اصطياد سمك السلور في الوحل.
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فرس النهر يحرم أنثى النمر من الطعام... فيديو

16:41 GMT 26.05.2022 (تم التحديث: 16:45 GMT 26.05.2022)
© Photo / pixabay/razlisyamنمر يتسلل في مياه بركة مائية
نمر يتسلل في مياه بركة مائية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© Photo / pixabay/razlisyam
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مع بدء موسم الجفاف في جنوب إفريقيا ، تتحول العديد من المسطحات المائية إلى فوضى موحلة، لكن لا يزال لديهم أسماك.
في البداية، كانت أنثى النمر تبحث عن فريسة، ولم تلاحظ فرس النهر المتربص في الوحل.
ارتفع فرس النهر فجأة ليظهر من الوحل، وسرعان ما تراجعت أنثى النمر، ولم تستطع الصيد.
عادت في الليل، تمكنت من اصطياد سمك السلور في الوحل.
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Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:27 GMT
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