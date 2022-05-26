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https://arabic.sputniknews.com/20220526/مصرع-شخصين-وإخلاء-عدة-مناطق-بعد-انفجار-في-مصنع-للديزل-شمالي-إسبانيا-1062737672.html
مصرع شخصين وإخلاء عدة مناطق بعد انفجار في مصنع للديزل شمالي إسبانيا
مصرع شخصين وإخلاء عدة مناطق بعد انفجار في مصنع للديزل شمالي إسبانيا
لقي شخصان مصرعهما، إثر انفجار وقع في مصنع "كالاهورا" للديزل الحيوي في منطقة إل ريكوينكو الصناعية بولاية لاريوخا شمالي إسبانيا. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T15:49+0000
2022-05-26T15:50+0000
العالم
صوت انفجار
إسبانيا
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وأفادت الوكالة الإسبانية "إيفي"، اليوم الخميس بأن "شخصين لقيا مصرعهما بعد انفجار في مصنع كالاهورا للديزل الحيوي الواقع بمنطقة إل ريكوينكو الصناعية في ولاية لاريوخا شمالي البلاد".وقال النائب الأول لرئيس البلدية، إنه "تمت الموافقة على إخلاء منطقتي إل ريكوينكو، وتيجراس الصناعيتين بسبب خطر حدوث انفجارات جديدة بالمنطقة".هذا وأصيب 17 شخصا على الأقل بجروح معظمها طفيفة، في وقت سابق، بانفجار قوي هز مبنى من أربعة طوابق يجري تجديده وسط العاصمة مدريد.وقع الانفجار بعد الساعة الواحدة ظهرا بقليل في علية مبنى في منطقة سالامانكا، وتم نقل أربعة من المصابين إلى المستشفى، أحدهم في حالة حرجة، وفق وكالة "رويترز".وقد تسبب الانفجار في أضرار جسيمة مرئية للمبنى نفسه، في حين تم إخلاء العديد من المباني المجاورة من قبل رجال الإطفاء، الذين أشاروا إلى أن الانفجار قد يكون ناتجا عن أعمال تم تنفيذها في الجزء العلوي من المبنى.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/إسبانيا-إصابة-17-شخصا-على-الأقل-في-انفجار-مبنى-بمدريد-1061924943.html
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العالم, صوت انفجار, إسبانيا

مصرع شخصين وإخلاء عدة مناطق بعد انفجار في مصنع للديزل شمالي إسبانيا

15:49 GMT 26.05.2022 (تم التحديث: 15:50 GMT 26.05.2022)
© AFP 2022 / OSCAR DEL POZOالشرطة الإسبانية
الشرطة الإسبانية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© AFP 2022 / OSCAR DEL POZO
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لقي شخصان مصرعهما، إثر انفجار وقع في مصنع "كالاهورا" للديزل الحيوي في منطقة إل ريكوينكو الصناعية بولاية لاريوخا شمالي إسبانيا.
وأفادت الوكالة الإسبانية "إيفي"، اليوم الخميس بأن "شخصين لقيا مصرعهما بعد انفجار في مصنع كالاهورا للديزل الحيوي الواقع بمنطقة إل ريكوينكو الصناعية في ولاية لاريوخا شمالي البلاد".
وقال النائب الأول لرئيس البلدية، إنه "تمت الموافقة على إخلاء منطقتي إل ريكوينكو، وتيجراس الصناعيتين بسبب خطر حدوث انفجارات جديدة بالمنطقة".
هذا وأصيب 17 شخصا على الأقل بجروح معظمها طفيفة، في وقت سابق، بانفجار قوي هز مبنى من أربعة طوابق يجري تجديده وسط العاصمة مدريد.
الشرطة الإسبانية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
إسبانيا.. إصابة 17 شخصا على الأقل في انفجار مبنى بمدريد
6 مايو, 14:53 GMT
وقع الانفجار بعد الساعة الواحدة ظهرا بقليل في علية مبنى في منطقة سالامانكا، وتم نقل أربعة من المصابين إلى المستشفى، أحدهم في حالة حرجة، وفق وكالة "رويترز".
وقد تسبب الانفجار في أضرار جسيمة مرئية للمبنى نفسه، في حين تم إخلاء العديد من المباني المجاورة من قبل رجال الإطفاء، الذين أشاروا إلى أن الانفجار قد يكون ناتجا عن أعمال تم تنفيذها في الجزء العلوي من المبنى.
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