https://arabic.sputniknews.com/20220526/مصرع-7-أشخاص-على-الأقل-وإصابة-آخرين-إثر-حادث-سير-في-الكاميرون-1062737862.html
مصرع 7 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين إثر حادث سير في الكاميرون
مصرع 7 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين إثر حادث سير في الكاميرون
لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الخميس، وأُصيب آخرون إثر حادث سير على محور "دوالا-ياوندي" غربي الكاميرون. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T16:00+0000
2022-05-26T16:00+0000
2022-05-26T16:00+0000
أخبار الكاميرون اليوم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101397/83/1013978315_0:122:4718:2776_1920x0_80_0_0_a601d4e00195b7d9cbbaab0ff9db87ef.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد موقع "أكتو كاميرون" المحلي، بأن الحادث وقع مساء أمس الأربعاء إثر تصادم بين مركبة وشاحنة.وأشار الموقع إلى وجود بعض "الحالات الخطرة في صفوف المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج".وفي التاسع من الشهر الجاري، لقي 7 أشخاص مصرعهم في حادث سير في منطقة "أبونغ مبانغ" شرقي البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/مراسل-تلفزيوني-يفاجأ-بوقوع-حادث-سير-خلفه-أثناء-تغطيته-على-الهواء-لحادث-مماثل-فيديو-1059807422.html
أخبار الكاميرون اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101397/83/1013978315_427:0:4292:2899_1920x0_80_0_0_e1eeb9490d97ac6623b2deb72be1f249.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكاميرون اليوم, أخبار العالم الآن
مصرع 7 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين إثر حادث سير في الكاميرون
تابعنا عبر
لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الخميس، وأُصيب آخرون إثر حادث سير على محور "دوالا-ياوندي" غربي الكاميرون.
القاهرة - سبوتنيك
. وأفاد موقع "أكتو كاميرون" المحلي، بأن الحادث وقع مساء أمس الأربعاء إثر تصادم بين مركبة وشاحنة.
وأشار الموقع إلى وجود بعض "الحالات الخطرة في صفوف المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج".
وفي التاسع من الشهر الجاري، لقي 7 أشخاص مصرعهم في حادث سير في منطقة "أبونغ مبانغ" شرقي البلاد.
ووفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة النقل، تسببت حوادث المرور في وفاة أكثر من 3000 شخص في عام 2021 في الكاميرون.