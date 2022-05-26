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https://arabic.sputniknews.com/20220526/مصرع-7-أشخاص-على-الأقل-وإصابة-آخرين-إثر-حادث-سير-في-الكاميرون-1062737862.html
مصرع 7 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين إثر حادث سير في الكاميرون
مصرع 7 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين إثر حادث سير في الكاميرون
لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الخميس، وأُصيب آخرون إثر حادث سير على محور "دوالا-ياوندي" غربي الكاميرون. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T16:00+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد موقع "أكتو كاميرون" المحلي، بأن الحادث وقع مساء أمس الأربعاء إثر تصادم بين مركبة وشاحنة.وأشار الموقع إلى وجود بعض "الحالات الخطرة في صفوف المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج".وفي التاسع من الشهر الجاري، لقي 7 أشخاص مصرعهم في حادث سير في منطقة "أبونغ مبانغ" شرقي البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/مراسل-تلفزيوني-يفاجأ-بوقوع-حادث-سير-خلفه-أثناء-تغطيته-على-الهواء-لحادث-مماثل-فيديو-1059807422.html
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أخبار الكاميرون اليوم, أخبار العالم الآن

مصرع 7 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين إثر حادث سير في الكاميرون

16:00 GMT 26.05.2022
© AP Photoحادث سير
حادث سير - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© AP Photo
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لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الخميس، وأُصيب آخرون إثر حادث سير على محور "دوالا-ياوندي" غربي الكاميرون.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد موقع "أكتو كاميرون" المحلي، بأن الحادث وقع مساء أمس الأربعاء إثر تصادم بين مركبة وشاحنة.
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وأشار الموقع إلى وجود بعض "الحالات الخطرة في صفوف المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج".
وفي التاسع من الشهر الجاري، لقي 7 أشخاص مصرعهم في حادث سير في منطقة "أبونغ مبانغ" شرقي البلاد.
ووفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة النقل، تسببت حوادث المرور في وفاة أكثر من 3000 شخص في عام 2021 في الكاميرون.
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