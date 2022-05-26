https://arabic.sputniknews.com/20220526/نيبينزيا-اقتراح-عقوبات-جديدة-ضد-كوريا-الشمالية-على-خلفية-تفشي-كورونا-أمر-غير-مسؤول-1062749866.html

نيبينزيا: اقتراح عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية على خلفية تفشي كورونا أمر غير مسؤول

نيبينزيا: اقتراح عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية على خلفية تفشي كورونا أمر غير مسؤول

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن اقتراح فرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا أمر غير مسؤول. 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T23:32+0000

2022-05-26T23:32+0000

2022-05-26T23:32+0000

زعيم كوريا الشمالية

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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "للأسف، تسلل كوفيد-19 إلى كوريا الشمالية. الوضع الوبائي هناك صعب للغاية. نحن نعتبر اقتراح فرض عقوبات جديدة عندما يواجه الكوريون الشماليون تحدياً، الذي كان يجب أن يجعلنا نبحث طرق تقديم المساعدة لهذا البلد".وفي وقت سابق، الخميس، استخدمت كل من روسيا والصين، حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، على مشروع قرار الولايات المتحدة لتعزيز العقوبات ضد كوريا الشمالية.وأول أمس، اختبرت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان، وكلها من منطقة سونان في بيونغ يانغ.وقالت السلطات في كوريا الجنوبية إن الصواريخ أُطلقت تباعا خلال أقل من ساعة من منطقة سونان في بيونغيانغ.ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من مغادرة الرئيس الأميركي جو بايدن المنطقة، بعد رحلة تعهد خلالها بتعزيز الإجراءات لردع كوريا الشمالية.وتواصل كوريا الشمالية تجارب إطلاق صواريخ باليستية منذ بداية العام.

https://arabic.sputniknews.com/20220526/روسيا-والصين-تستخدمان-الفيتو-ضد-واشنطن-في-مجلس-الأمن-لمنع-عقوبات-جديدة-ضد-كوريا-الشمالية-1062749158.html

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زعيم كوريا الشمالية