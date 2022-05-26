https://arabic.sputniknews.com/20220526/وزيرة-إسرائيلية-تزور-المغرب-لتوقيع-اتفاق-تاريخي-1062721910.html

وزيرة إسرائيلية تزور المغرب لتوقيع "اتفاق تاريخي"

وزيرة إسرائيلية تزور المغرب لتوقيع "اتفاق تاريخي"

أكدت وسائل إعلام عربية أن وزيرة العلوم والتكنولوجيا والفضاء الإسرائيلية، أوريت فركاش هاكوهين، وصلت إلى المغرب، أمس الأربعاء، لتوقيع اتفاق تاريخي بين البلدين. 26.05.2022, سبوتنيك عربي

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وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن الوزيرة الإسرائيلية تزور المغرب لتوقيع أول اتفاقية تكنولوجية من نوعها مع المغرب، حيث تناقش سبل التعاون في مجالات مختلفة ومتنوعة.ومن بين المجالات التي يتباحث فيها الجانبان المغربي والإسرائيلي، تحلية المياه ومواجهة التصحر، والتكنولوجيا الحيوية لمعالجة الأغذية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الزراعية والطاقة المتجددة وصناعة الأدوية، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والفضاء.فيما أوضح الموقع الإلكتروني اليوم 24، أن الوزيرة الإسرائيلية حضرت اختتام منتدى "المغرب- إسرائيل: تواصل من أجل الابتكار" والذي عقد في مدينة الدار البيضاء، حيث استعرضت مع الجانب المغربي التحديات التي يواجهها العصر في مجالات المياه و الفلاحة واللوجيستيك والطاقة.وأكد الموقع أن المنتدى حضره مسؤولون إسرائيليون ووزراء مغاربة، فضلا عن طرح إسحاق هرتزوغ، الرئيس الاسرائيلي، لأول مرة، خطابا متلفزا للمشاركين في هذا اللقاء في المغرب.ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول فقط علاقات علنية مع إسرائيل، هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

https://arabic.sputniknews.com/20220521/ما-العقبات-التي-تقف-في-طريق-التطبيع-بين-العراق-وإسرائيل؟-1062530770.html

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