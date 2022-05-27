https://arabic.sputniknews.com/20220527/أنصار-الله-تتهم-الحكومة-بالمماطلة-في-تنفيذ-أكبر-صفقة-تبادل-أسرى-تضم-2223-أسيرا-1062779091.html

"أنصار الله" تتهم الحكومة بالمماطلة في تنفيذ أكبر صفقة تبادل أسرى تضم 2223 أسيرا

"أنصار الله" تتهم الحكومة بالمماطلة في تنفيذ أكبر صفقة تبادل أسرى تضم 2223 أسيرا

اتهمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الجمعة، بالمماطلة ورفض مقترحاتها لتنفيذ أكبر صفقة لتبادل الأسرى بين الجانبين منذ اندلاع... 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T15:52+0000

2022-05-27T15:52+0000

2022-05-27T15:52+0000

الحرب على اليمن

العالم العربي

أنصار الله

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القاهرة - سبوتنيك. وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في "أنصار الله"، عبد القادر المرتضى، عبر "تويتر": "مرور أكثر من شهرين منذ التوافق على اتفاق تبادل الأسرى برعاية الأمم المتحدة [في إشارة إلى توافق الحكومة والجماعة أواخر مارس الماضي على تبادل 2223 أسيراً] ولم نصل إلى 20 بالمئة من تبادل الكشوفات".وفي 27 مارس الماضي، أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية عضو اللجنة الإشرافية لتبادل الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، عبر "تويتر"، التوصل إلى توافق مع "أنصار الله" عبر مكتب المبعوث الأممي لإنجاز أكبر صفقة تبادل أسرى بين أطراف النزاع في اليمن منذ اندلاع الصراع، تشمل 2223 أسيراً من الطرفين بينهم 19 من قوات التحالف العربي، وقائدان بارزان من القوات الحكومية.وأوضح المسؤول الحكومي، أن الاتفاق يتضمن إطلاق "أنصار الله" 823 أسيراً لديها، منهم 800 تابعون لقوات الحكومة و16 أسيراً سعودياً وثلاثة سودانيين من قوات التحالف العربي، بالإضافة إلى شقيق الرئيس اليمني اللواء ناصر منصور هادي، ووزير الدفاع السابق اللواء الركن محمود الصبيحي، وكذا شقيق ونجل قائد قوات المقاومة الوطنية الموالية للحكومة العميد طارق محمد عبد الله صالح، مقابل إطلاق الحكومة سراح 1400 أسير تابعين للجماعة.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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الحرب على اليمن, العالم العربي, أنصار الله