https://arabic.sputniknews.com/20220527/إعلام-عبري-إيران-تبني-واحدة-من-أهم-السفن-في-أسطول-الحرس-الثوري-1062780532.html

إعلام عبري: إيران تبني واحدة من أهم السفن في أسطول الحرس الثوري

إعلام عبري: إيران تبني واحدة من أهم السفن في أسطول الحرس الثوري

ذكرت قناة إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن صورا التقطتها أقمار صناعية مؤخرا تكشف أن إيران تعمل على تحويل سفينة شحن كبيرة بطول 240 مترا إلى واحدة من أهم السفن في... 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T16:25+0000

2022-05-27T16:25+0000

2022-05-27T16:25+0000

إيران

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/18/1047895804_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ad26fe4616e6de93427cdb4d22bc91d8.jpg

من المتوقع أن تحل السفينة محل السفينة الحربية الكبيرة التي غرقت في خليج عمان العام الماضي – وتقدم استجابة لتهديدات البحرية الأمريكية وحلفائها في المنطقة، وفق ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية.وقالت القناة: "كشفت لقطات أقمار صناعية حديثة أن إيران تبني سفينة ضخمة بالقرب من مضيق هرمز في إطار جهودها لتوسيع وجودها البحري في مناطق حيوية لإمدادات الطاقة العالمية".وأضافت: " تعمل إيران على تحويل سفينة الشحن الكبيرة (بطول 240 مترا) إلى واحدة من أهم السفن في أسطول الحرس الثوري".وتابعت: "بناء السفينة، التي سميت شهيد مهدابي، يوفر للحرس الثوري قاعدة كبيرة ومتحركة يمكنهم من خلالها تشغيل السفن الأصغر التي بحوزتهم".وقالت: "بذلك، فإنهم (الإيرانيون) يكملون أسطولا بحريا مصمما للتعامل مع البحرية الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة".وبحسب القناة: "يأتي توسيع السفينة وبناؤها بعد سلسلة من الضربات التي تعرضت لها البحرية التابعة للحرس الثوري والإيراني – وفي مقدمتها غرق السفينة الحربية الكبرى سارفين في خليج عمان العام الماضي".وتتأثر المواجهات والحوادث في المجال البحري بين إيران والدول الغربية في البحر بدرجة كبيرة بحالة المحادثات النووية الجارية في العاصمة النمساوية فيينا بين طهران والقوى الكبرى، بحسب القناة الإسرائيلية.تم استخدام السفينة الغارقة "سارفين" من قبل البحرية الإيرانية لنقل الحمولات الثقيلة وتزويد السفن الأخرى التي تبحر في البحر بالمعدات وأيضا كموقع هبوط للطائرات المروحية. وقد بنيت في بريطانيا عام 1977 ودخلت الخدمة البحرية الإيرانية عام 1984، بعد مفاوضات مطولة في أعقاب الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979.لسنوات، قامت سفن الحرس الثوري بدوريات في مضيق هرمز والخليج العربي، بينما يتحرك الأسطول الإيراني في البحار والمحيطات القريبة.من المرجح أن يتيح بناء السفينة الجديدة، لأسطول الحرس الثوري القدرة على توسيع وجوده في تلك المناطق البحرية التي كانت البحرية الإيرانية موجودة فيها سابقا.والأحد الماضي، كشف الأدميرال علي رضا تنكسيري، قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، أن هنالك سفنا عديدة يتم الآن تصنيعها في البلاد، بالاستفادة من الخبرات المحلية، على رأسها سفينة "الشهيد أبو مهدي المهندس" وسفن فئة "الشهيد سليماني" ذات القدرات الهجومية والدفاعية، مشيرا إلى أن هيكلها على شكل حرف W ويبلغ طولها 47 مترا.

https://arabic.sputniknews.com/20220522/الحرس-الثوري-يدشن-سفينة-الشهيد-أبو-مهدي-المهندس-العسكرية-1062547589.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني