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https://arabic.sputniknews.com/20220527/استطلاع-813--من-الروس-يثقون-بالرئيس-بوتين-1062762866.html
استطلاع: 81.3 % من الروس يثقون بالرئيس بوتين
استطلاع: 81.3 % من الروس يثقون بالرئيس بوتين
أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز أبحاث الرأي العام الروسي، اليوم الجمعة، أن 81.3 في المئة من المواطنين الروس، يثقون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
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2022-05-27T10:51+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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موسكو - سبوتنيك. أجري الاستطلاع في الفترة من 16 إلى 22 مايو/ أيار الجاري.بالمقابل أعرب 15.2 في المئة من المستطلعة أراءهم عن وجهة نظر معاكسة، فيما عبر 13.3 في المئة عن عدم الرضى عن عمله.أجري الاستطلاع بمبادرة من "مركز أبحاث الرأي العام- سبوتنيك"، بين 1600 مشارك تتجاوز أعمارهم 18 عامًا.وتتلخص طريقة المسح في إجراء مقابلة هاتفية تعتمد على أسلوب اختيار عينة بشكل عشوائي. ولا يتجاوز الحد الأقصى للخطأ نسبة 1 في المئة.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/صحيفة-أمريكية-أوروبا-ترقص-على-أنغام-مزمار-بوتين-1062716236.html
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روسيا, فلاديمير بوتين

استطلاع: 81.3 % من الروس يثقون بالرئيس بوتين

10:51 GMT 27.05.2022
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
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أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز أبحاث الرأي العام الروسي، اليوم الجمعة، أن 81.3 في المئة من المواطنين الروس، يثقون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
موسكو - سبوتنيك. أجري الاستطلاع في الفترة من 16 إلى 22 مايو/ أيار الجاري.

ووفقا للاستطلاع، بلغت نسبة الرضى عن عمل بوتين 78.4 في المئة، وبلغت نسبة من يثق بالرئيس بوتين 81.3 في المئة.

بالمقابل أعرب 15.2 في المئة من المستطلعة أراءهم عن وجهة نظر معاكسة، فيما عبر 13.3 في المئة عن عدم الرضى عن عمله.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
صحيفة أمريكية: أوروبا ترقص على أنغام مزمار بوتين
أمس, 08:27 GMT
أجري الاستطلاع بمبادرة من "مركز أبحاث الرأي العام- سبوتنيك"، بين 1600 مشارك تتجاوز أعمارهم 18 عامًا.
وتتلخص طريقة المسح في إجراء مقابلة هاتفية تعتمد على أسلوب اختيار عينة بشكل عشوائي. ولا يتجاوز الحد الأقصى للخطأ نسبة 1 في المئة.
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