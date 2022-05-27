https://arabic.sputniknews.com/20220527/الأسهم-الأمريكية-تسجل-أول-مكاسب-أسبوعية-بعد-شهرين-من-الخسارة-1062789352.html
الأسهم الأمريكية تسجل أول مكاسب أسبوعية بعد شهرين من الخسارة
الأسهم الأمريكية تسجل أول مكاسب أسبوعية بعد شهرين من الخسارة
سجلت الأسهم الأمريكية أول مكاسب أسبوعية لها بعد خسارة استمرت شهرين متتالين، حيث حفزت البيانات حول تباطؤ التضخم في أبريل/ نيسان المتعاملين في السوق. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T21:50+0000
2022-05-27T21:50+0000
2022-05-27T21:50+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
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نيويورك- سبوتنيك. أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة في وول ستريت، التي تتألف من مؤشر "داو جونز" الصناعي و"إس آند بي 500" ومؤشر "ناسداك" المركب، تداولات اليوم بارتفاع 2.5% في المتوسط، و6.6% على مدار الأسبوع.جاء الارتفاع في الأسهم في الوقت الذي نما فيه مقياس التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة الذي تتبعه الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة أبطأ في أبريل للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، مما يشير إلى أن البنك المركزي قد يكتسب زخما في معركته لوقف أسوأ تسارع لنمو لأسعار في أربعة عقود.وقال مكتب التحليل الاقتصادي، وهو وحدة تابعة لوزارة التجارة الأمريكية، في بيان صحفي، إن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، نما بنسبة 6.3% على أساس سنوي في أبريل، بعدما قفز من 3.6% في سبتمبر/ أيلول إلى 6.6% في مارس/ آذار.في وقت سابق هذا الشهر، وعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة دون توقف وحتى تباطؤ النمو الاقتصادي، إذا لزم الأمر، لإعادة نمو الأسعار إلى المعدل الطبيعي في الولايات المتحدة عند 2% أو أقل في السنة.تراجعت وول ستريت دون توقف في سبعة أسابيع سابقة بسبب مخاوف من أن البنك المركزي قد يدفع الاقتصاد إلى الركود مع الزيادات الأكثر صرامة في أسعار الفائدة الأمريكية منذ جيل، لكن بيانات اليوم هدأت من روع المستثمرين.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/مع-رفع-البنوك-المركزية-للفائدة-كيف-يشكل-الدين-العالمي-كرة-ثلج-تهدد-الدول؟-1062738759.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
الأسهم الأمريكية تسجل أول مكاسب أسبوعية بعد شهرين من الخسارة
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سجلت الأسهم الأمريكية أول مكاسب أسبوعية لها بعد خسارة استمرت شهرين متتالين، حيث حفزت البيانات حول تباطؤ التضخم في أبريل/ نيسان المتعاملين في السوق.
نيويورك- سبوتنيك
. أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة في وول ستريت، التي تتألف من مؤشر "داو جونز" الصناعي و"إس آند بي 500" ومؤشر "ناسداك" المركب، تداولات اليوم بارتفاع 2.5% في المتوسط، و6.6% على مدار الأسبوع.
جاء الارتفاع في الأسهم في الوقت الذي نما فيه مقياس التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة الذي تتبعه الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة أبطأ في أبريل للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، مما يشير إلى أن البنك المركزي قد يكتسب زخما في معركته لوقف أسوأ تسارع لنمو لأسعار في أربعة عقود.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي، وهو وحدة تابعة لوزارة التجارة الأمريكية
، في بيان صحفي، إن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، نما بنسبة 6.3% على أساس سنوي في أبريل، بعدما قفز من 3.6% في سبتمبر/ أيلول إلى 6.6% في مارس/ آذار.
في وقت سابق هذا الشهر، وعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة دون توقف وحتى تباطؤ النمو الاقتصادي، إذا لزم الأمر، لإعادة نمو الأسعار إلى المعدل الطبيعي في الولايات المتحدة عند 2% أو أقل في السنة.
تراجعت وول ستريت دون توقف في سبعة أسابيع سابقة بسبب مخاوف من أن البنك المركزي قد يدفع الاقتصاد إلى الركود
مع الزيادات الأكثر صرامة في أسعار الفائدة الأمريكية منذ جيل، لكن بيانات اليوم هدأت من روع المستثمرين.