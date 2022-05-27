https://arabic.sputniknews.com/20220527/الأسهم-الأمريكية-تسجل-أول-مكاسب-أسبوعية-بعد-شهرين-من-الخسارة-1062789352.html

الأسهم الأمريكية تسجل أول مكاسب أسبوعية بعد شهرين من الخسارة

الأسهم الأمريكية تسجل أول مكاسب أسبوعية بعد شهرين من الخسارة

سجلت الأسهم الأمريكية أول مكاسب أسبوعية لها بعد خسارة استمرت شهرين متتالين، حيث حفزت البيانات حول تباطؤ التضخم في أبريل/ نيسان المتعاملين في السوق. 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T21:50+0000

2022-05-27T21:50+0000

2022-05-27T21:50+0000

اقتصاد

الولايات المتحدة الأمريكية

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نيويورك- سبوتنيك. أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة في وول ستريت، التي تتألف من مؤشر "داو جونز" الصناعي و"إس آند بي 500" ومؤشر "ناسداك" المركب، تداولات اليوم بارتفاع 2.5% في المتوسط، و6.6% على مدار الأسبوع.جاء الارتفاع في الأسهم في الوقت الذي نما فيه مقياس التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة الذي تتبعه الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة أبطأ في أبريل للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، مما يشير إلى أن البنك المركزي قد يكتسب زخما في معركته لوقف أسوأ تسارع لنمو لأسعار في أربعة عقود.وقال مكتب التحليل الاقتصادي، وهو وحدة تابعة لوزارة التجارة الأمريكية، في بيان صحفي، إن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، نما بنسبة 6.3% على أساس سنوي في أبريل، بعدما قفز من 3.6% في سبتمبر/ أيلول إلى 6.6% في مارس/ آذار.في وقت سابق هذا الشهر، وعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة دون توقف وحتى تباطؤ النمو الاقتصادي، إذا لزم الأمر، لإعادة نمو الأسعار إلى المعدل الطبيعي في الولايات المتحدة عند 2% أو أقل في السنة.تراجعت وول ستريت دون توقف في سبعة أسابيع سابقة بسبب مخاوف من أن البنك المركزي قد يدفع الاقتصاد إلى الركود مع الزيادات الأكثر صرامة في أسعار الفائدة الأمريكية منذ جيل، لكن بيانات اليوم هدأت من روع المستثمرين.

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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية