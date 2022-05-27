https://arabic.sputniknews.com/20220527/الخارجية-الروسية-يتعين-على-الناتو-البحث-عن-حلول-وسط-مع-تركيا-بشأن-انضمام-فنلندا-والسويد-إلى-الحلف-1062778825.html
الخارجية الروسية: يتعين على الناتو البحث عن حلول وسط مع تركيا بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف
الخارجية الروسية: يتعين على الناتو البحث عن حلول وسط مع تركيا بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف
صرحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنه يتعين على دول حلف الناتو البحث عن حل وسط مع تركيا حول موضوع انضمام فنلندا والسويد. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T15:55+0000
2022-05-27T15:55+0000
2022-05-27T15:55+0000
العالم
روسيا
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قال نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر غروشكو، اليوم الجمعة، إن شركاء الناتو سيضطرون على الأرجح إلى اللجوء إلى حل وسط مع تركيا بشأن موضوع انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، ولن يكون من الممكن استبعاد مخاوف أنقرة.وأضاف: "من الواضح أنه سيكون من المستحيل تجاهل المخاوف التركية سواء في بروكسل أو ستوكهولم أو هلسنكي. لا أعتقد أن أنقرة يمكن إقناعها فقط باستخدام الحجج حول تضامن الناتو".وقال غروشكو على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "أعتقد أنه سيتم الحصول على بعض التنازلات التي ستلبي المصالح والمواقف التي تمت صياغتها في أنقرة".
https://arabic.sputniknews.com/20220525/الخارجية-الروسية-تعرب-عن-ثقتها-بمواجهة-دول-إفريقيا-للضغط-الأمريكي-1062693642.html
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العالم, روسيا
الخارجية الروسية: يتعين على الناتو البحث عن حلول وسط مع تركيا بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف
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صرحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنه يتعين على دول حلف الناتو البحث عن حل وسط مع تركيا حول موضوع انضمام فنلندا والسويد.
قال نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر غروشكو، اليوم الجمعة، إن شركاء الناتو سيضطرون على الأرجح إلى اللجوء إلى حل وسط مع تركيا بشأن موضوع انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، ولن يكون من الممكن استبعاد مخاوف أنقرة.
وأضاف: "من الواضح أنه سيكون من المستحيل تجاهل المخاوف التركية سواء في بروكسل أو ستوكهولم أو هلسنكي. لا أعتقد أن أنقرة يمكن إقناعها فقط باستخدام الحجج حول تضامن الناتو".
وقال غروشكو على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "أعتقد أنه سيتم الحصول على بعض التنازلات التي ستلبي المصالح والمواقف التي تمت صياغتها في أنقرة".