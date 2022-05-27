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الرئيس اللبناني يوقع مرسوما بتشكيل مجلس تم اتخاذ قرار بإنشائه قبل 48 عاما
الرئيس اللبناني يوقع مرسوما بتشكيل مجلس تم اتخاذ قرار بإنشائه قبل 48 عاما
أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل مجلس وطني لضبط سياسة الأسعار داخل الدولة. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T11:23+0000
2022-05-27T11:23+0000
أخبار لبنان
ارتفاع الأسعار
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وحسب بيان نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد توقيع الرئيس ميشال عون على مرسوم حمل رقم 9334 بتاريخ اليوم الجمعة الـ27 من مايو/ أيار 2022، بتشكيل "المجلس الوطني لسياسة​ الأسعار".ولفت البيان إلى أن المجلس يتم تشكيله لأول مرة منذ قرار إنشائه، والذي تم اتخاذه في العام 1974، أي قبل قرابة الـ48 عاما.وأشار البيان إلى أن هؤلاء جميعا من المفترض أن يعملوا معا على وضع سياسة للأسعار بعدما كانت هذه المسؤولية مناطة حصرا بوزارة الاقتصاد من خلال مصلحة حماية المستهلك.وأوضحت وسائل إعلام لبنانية أن قرار إنشاء المجلس بهذه التشكيلة من شأنه أن "يعزز الرقابة ويضع الأمور في نصابها من خلال ممارسة علمية وتقنية، وفق ما أعلنه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال ​أمين سلام"​، حسب موقع النشرة.ويعاني لبنان من أزمات اقتصادية متلاحقة فشلت الحكومات المتعاقبة في التغلب عليها، وتقع أزمة ارتفاع الأسعار وعدم انضباطها في السوق المحلية في قلب تلك الأزمات.
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أخبار لبنان, ارتفاع الأسعار

الرئيس اللبناني يوقع مرسوما بتشكيل مجلس تم اتخاذ قرار بإنشائه قبل 48 عاما

11:23 GMT 27.05.2022
© Sputnik . Zahraa Al-Amirأزمة البنزين في البقاع شرقي لبنان 19 أبريل 2021
أزمة البنزين في البقاع شرقي لبنان 19 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Sputnik . Zahraa Al-Amir
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أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل مجلس وطني لضبط سياسة الأسعار داخل الدولة.
وحسب بيان نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد توقيع الرئيس ميشال عون على مرسوم حمل رقم 9334 بتاريخ اليوم الجمعة الـ27 من مايو/ أيار 2022، بتشكيل "المجلس الوطني لسياسة​ الأسعار".
ولفت البيان إلى أن المجلس يتم تشكيله لأول مرة منذ قرار إنشائه، والذي تم اتخاذه في العام 1974، أي قبل قرابة الـ48 عاما.

وأوضح أن "المجلس الوطني لسياسة الأسعار" هو مجلس وطني يضم جميع المعنيين من إدارات رسمية وجمعيات الاتحاد العمالي العام تمثل مختلف شرائح المجتمع اللبناني.

وأشار البيان إلى أن هؤلاء جميعا من المفترض أن يعملوا معا على وضع سياسة للأسعار بعدما كانت هذه المسؤولية مناطة حصرا بوزارة الاقتصاد من خلال مصلحة حماية المستهلك.
وأوضحت وسائل إعلام لبنانية أن قرار إنشاء المجلس بهذه التشكيلة من شأنه أن "يعزز الرقابة ويضع الأمور في نصابها من خلال ممارسة علمية وتقنية، وفق ما أعلنه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال ​أمين سلام"​، حسب موقع النشرة.

ومن المنتظر أن يدعو سلام أعضاء المجلس إلى أول اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة، لوضع أسس وقواعد عمل المجلس؛ الذي اعتبره "إنجازًا نظرًا للفوائد التي سيحققها لمصلحة المستهلك اللبناني".

ويعاني لبنان من أزمات اقتصادية متلاحقة فشلت الحكومات المتعاقبة في التغلب عليها، وتقع أزمة ارتفاع الأسعار وعدم انضباطها في السوق المحلية في قلب تلك الأزمات.
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